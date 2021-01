Spider-Man 3 : Charlie Cox aurait déjà filmé une apparition en Daredevil

Charlie Cox aurait terminé le tournage pour une apparition spéciale en Daredevil dans Spider-Man 3.

Décidemment, on ne sait plus qui croit quand il s’agit de Daredevil dans le MCU. Depuis des mois, des rumeurs sur la présence de Charlie Cox en Daredevil dans Spider-Man 3 ne cessent de circuler. Maintenant, selon ComicBook.com on apprend qu’il était sur le tournage et qu’il aurait déjà filmé des scènes pour une apparition dans le film.

Récemment, Kevin Feige, le big boss de Marvel, est resté très vague quant à la présence de Cox dans les films. Il n’a pas confirmé son retour en Daredevil mais il a dit que les personnages des Defenders (Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et Daredevil) pourraient éventuellement apparaitre.

Selon ComicBook, Cox devrait jouer Matt Murdock dans Spider-Man 3, mais on ne sait toujours pas s’il jouera le même Matt Murdock qu’il a incarné pendant trois saisons dans Daredevil, ou s’il jouera une version rebootée du personnage dans le MCU à travers le multiverse.

Si la présence de Charlie Cox se confirme, cela devrait réjouir les fans qui souhaitent le retour du personnage sur les écrans après l’annulation de la série. Et cela laissera probablement la porte ouverte pour les autres Defenders.

Le prochain film Spider-Man pourrait également voir d’autres retours comme ceux des précédents Peter Parker joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Leur présence en Spider-Man n’est pas confirmée mais celles d’acteurs qui jouaient des méchants dans leurs films est confirmée. En effet, Jamie Foxx reviendra en Electro et Alfred Molina sera à nouveau Docteur Octopus.

Marvel n’a pas commenté cette information.

Pour le moment sans titre et réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 est prévu pour décembre 2021.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Netflix