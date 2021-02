L’univers de Disney+ s’étend avec plus de films et séries dès aujourd’hui avec STAR

Découvrez le nouveau monde disponible depuis aujourd’hui sur Dinsey+ intitulé Star, réunissant un nouveau catalogue plus enrichis de films et séries-tv, ainsi que des contenus inédits et originaux.

A partir de ce 23 février 2021, STAR vient enrichir le catalogue de Disney+ et constituera le sixième pilier de la plateforme de streaming qui héberge déjà avec succès les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, sans oublier Les Simpson.

Un monde qui comme vous l’avez compris est dédié essentiellement aux parents qui jusqu’ici avaient souscrit en France à Disney+ soit pour leur séries originales sympathiques et l’univers Marvel quasi complet, mais surtout pour pouvoir rendre heureux leur enfants devant les dessins animés cultes de la firme des studios de la souris au grande oreilles.

Des parents qui aujourd’hui vont avoir la chance, moyennant 2 euros de plus (tarifs à consulter en bas d’article) à partir d’aujourd’hui, et toujours avec autant de comptes associés sur un seul abonnement, à savoir 7 comptes et 4 connexions (ou flux c’est comme on veut) simultanées (ce qui n’est pas rien), pour pouvoir profiter d’un contenu inédit comme présenté dans ce dossier de critiques : avec l’arrivée sur la plateforme des séries Big Sky, Helstrom, Solar Opposites, ou Love Victor.

Des contenus inédits qui vont rejoindre des grands classiques du cinéma ainsi que des séries en intégrale, comme Black-ish ou Grey’s Anatomy, ou 911 et son spin-off Lone Star. Des programmes issus et créés par les différents studios du groupe – parmi lesquels Disney Television Studios (20th Television et ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios ou Searchlight Studios – auxquels s’ajouteront des séries-tv et contenus produits localement, comme il a été annoncé le 16 février dernier à l’occasion d’une conférence de presse pour le lancement de ce 6ème monde étoilé.

Pour information avant de parcourir la galerie de STAR, sachez que, pour respecter l’intégrité des plus jeunes, Disney+ proposera un contrôle parental renforcé permettant de gérer l’accès aux contenus disponibles sur Star.

Grâce à la création d’un code confidentiel, il sera possible de créer et gérer les profils de chaque membre du foyer et limiter l’accès aux contenus destinés à des publics moins familiaux en fonction de l’âge de l’utilisateur. Ce qui n’est pas du luxe, vu certains films ou séries qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes sur Disney+. Un code contrôle parental qui sera à paramétrer pour Star dès son entrée, comme expliqué par les studios sur leur site. L’idéal serait que l’administrateur du compte ( ou créateur ou abonné initial peu importe) paramètre lui même tous les comptes de son abonnement afin de définir ceux qui seront dédiés aux ados, ou aux enfants, et ceux réservés aux adultes lui même dans la section paramètres.

*8,99 € par mois ou 89,90 € par an ( sauf pour ceux abonnés à l’année et/ou mensuel avant cette date). Canal, distributeur exclusif de Disney+ en France, commercialise ce service auprès de ses abonné.e.s et a élargi sa distribution via des accords avec Orange et Free. Les abonné.e.s Canal+ aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries bénéficieront toujours d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.disneyplus.fr

Crédit photos ©Disney