Wandavision episode 7: Nexus serait visiblement une prédiction funeste pour Vision !

Alerte théorie et étymologie. La publicité Nexus de l’épisode 7 de Wandavision serait une référence assez facile à des éléments des comics, mais peut-être aussi la clé de ce qui va suivre dans la suite, et du destin ultime de Vision à la fin de la série. Préparez vos mouchoirs et accrochez vous bien ! (théories avec potentiellement des spoilers si le Cerveau a raison parce que parfois il a raison, mais parfois il se plante aussi, parce que malheureusement même s’il l’aimerait bien parce que ce serait trop cool, il n’est pas omniscient.)

Il y a quelques jours le Cerveau vous expliquait pourquoi Wandavision, la série plus méta de toutes les séries, était l’une des plus intelligentes productions MC(TV ?)U, car au-delà de rendre hommage à 60 ans de série à travers un genre en particulier, son écriture est d’un complexité admirable.

Masterpiece

Un complexité qui joue à la fois avec les fans du MCU, les fans des comics, les spectateurs impliqués dans le mystère, créant ainsi un engagement remarquable et une attente sans précédents depuis Game of Thrones – ou The Mandalorian à moindre échelle – avec une somme incalculable de théories imaginées par les spectateurs et autres experts en pop-culture (votre serviteur compris), sur la toile depuis la diffusion du premier épisode de la série.

Une série qui est d’une intelligence folle, qui cherche avant tout à mettre en place un monde cinématique et télévisuel à suivre, car dans l’imaginaire des studios Marvel et de Kevin Feige son président, tout est calculé (et ça on le sait depuis la 1ère phase du MCU).

Jingle Pub

Et ce qu’on aime dans Wandavision c’est de prendre le temps de la publicité. Cette pause de la série dans la série (amis du méta *wink*), qui donne des indices sur les états de Wanda et son inconscient : sa culpabilité vis-à-vis de son passé, ou ce qui la ronge et cause sa dépression. Depuis l’épisode 6, les publicités sont devenus plus noires, à l’image de la voix de Wanda dans les récaps de chaque nouvel épisode, les « précédemment dans Wandavision », de plus en plus dépressive.

Dans l’épisode 7, on ne parle plus de produit, ni de yaourt magique, mais de : médicaments. Ce qui n’est pas anodin. Un médicament est produit pour régler un problème, physiologique de surcroit (oui la maladie mentale comme la dépression, c’est physiologique).

Médicament miracle ?

Et pas n’importe lequel, on fait la promotion d’un antidépresseur du nom de Nexus, avec une molécule particulière du nom de Nexulpromocide 10.3 %, qui ne peut être obtenu que sous prescription par un médecin, et qui a des effets secondaires assez particuliers.

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de voir ce genre de publicité en France pour ce type de médicaments (dont la délivrance en France est strictement médicale et ne peut-être promu en publicité dans les médias ou délivré dansles commerces) aux USA, ce genre de publicité est légion, alors que généralement c’est illégal dans la majorité des pays du monde.

Ceux qui ont déjà eu la chance (ou le malheur tout est relatif) de regarder en direct la télévision américaine, savent qu’elle est entrecoupée de publicités de ce genre de manière très abrupte toutes les 15 minutes, et que l’une des sources publicitaires les plus lucratives dans ce pays sont depuis très longtemps celles qui mettent en avant les produits de l’industrie pharmaceutique, qu’ils soient sous prescription obligatoire d’un médecin ou en libre-service. C’était l’instant culturel américain, revenons à Wandavision.

La déprime de Wanda et le lien avec les comics

Dans cette publicité mettant en scène la même femme que nous voyons depuis le début de la série dans ses pubs, dans un état similaire à celui de Wanda, à savoir en pleine dépression et crise nerveuse, se voit conseillé en voix off ce médicament.

« Vous avez l’impression d’être seule, comme si le monde continuait à tourner sans vous, vous voulez juste qu’on vous laisse tranquille, demandez à votre médecin Nexus »

Nexus est un élément important dans le Marvel Universe. Dans Marvel, les comics bien sur, le Nexus peut faire référence à deux choses distinctes. Le Nexus de toutes les réalités : un lieu qui permet de communiquer entre tous les univers parallèles qui existent entre les mondes ( dans les comics c’est dans les Everglades en Floride), mais aussi réfère à des personnages particuliers, qui dans chaque univers parallèle sera toujours inchangé.

C’est-à-dire que ce personnage aura toujours les mêmes pouvoirs, le même passé, et les mêmes capacités intrinsèques à sa personnalité au-delà de ses pouvoirs. Il faut savoir que Wanda est un personnage qui est un Nexus des comics. Peu importe l’univers parallèle où on la trouvera elle sera toujours pareille. A contrario de Pietro, par exemple ( see what I did there *wink*)

Wanda et les univers parallèles

Il se pourrait donc que cette publicité face référence non seulement au monde qui l’entoure, mais à elle tout particulièrement, tout en confirmant l’existence d’univers parallèles ddans le MC-TV-U (on ne peut plus dire MCU, nous ne sommes pas au cinéma, créons un nouveau terme pour ce qui se passe et tout ces changements, surtout que Wandavision n’est pas la seule série Marvel originale de Disney+, beaucoup d’autres arrivent juste après. Il est temps!).

Beaucoup depuis vendredi sont persuadés que le « médicaments » Nexus est une preuve que les univers parallèles vont s’ouvrir à cause d’Agatha et ses plans machiavéliques, permettant ainsi aux deux franchises Marvel X-Men et MCU Disney de se réunir, et ainsi créer un tout logique puisque ces entités appartiennent désormais à Disney.

Wait a minute…

Mais pour le Cerveau, une fois de plus, on devrait prendre les choses de manière plus pragmatique, littérale et surtout se rappeler que dans le flux télévisé WandaVision, que Wanda a créé et non Agatha, les publicités ont toujours été une forme de son inconscient qui s’exprime. Nous l’avons bien expliqué dans cet article, on ne va pas refaire le sujet.

Et si on prenait tout simplement la signification du mot Nexus au sens latin du terme ? Pourquoi ? Parce que les scénaristes s’amusent avec les fans depuis le début de la série, histoire non seulement de les rendre un peu dingo (parce que c’est fun – et le Cerveau approuve) tout en rendant hommage à tous les comics qui nourrissent le MCU, et, surtout, histoire de brouiller les pistes.

Pour preuve cette capture d’un joli petit message qui nous est adressé nous spectateurs avides de décortiquer le show : « fool the guesser » à traduire par : « tromper ceux qui devinent ».

Ca aussi le Cerveau l’explique ici, avec une théorie sur Wandavision, son écriture et ses enjeux, bien plus logique et en cohérence avec ce qui est fait depuis Iron Man 1 dans le MCU pour mieux comprendre la série, et les raisons de cette anomalie, ou torture en sitcom de Wanda.

Quod interpretatur latine

( ( ce que ca signifie en latin – Le Cerveau a fait latin au collège faut bien que ça serve un peu)

Nexus en latin veut dire « lien ». Vous allez nous dire « oui et ? ». Et bien Wandavision est l’histoire… d’un Lien ! D’un lien entre deux êtres qui a été rompu et qui a été volé à Wanda. Une histoire d’amour (C’est Darcy qui le dit elle-même !), de deuil (non seulement pour Wanda mais aussi pour Monica), de traumatisme, de douleur et de dépression, pour un être qui est désormais solitaire et qui a tout perdu.

L’histoire de la résurrection d’un amour perdu dans un fantasme familial comme seule Wanda aurait aimé le vivre à l’Américaine (enfin ce qu’elle connait de l’Amérique grâce aux sitcoms, n’est-ce pas ?)

Et qui parle de lien, parle de rupture de ce lien pour que les choses reviennent à la normale. Dans cette publicité, l’inconscient de Wanda lui explique que pour qu’elle sorte de ce nouvelle forme de dépression qui la rattrape, malgré le monde idyllique qu’elle s’est crée (même s’il a été bien bousculé par les plans d’Agatha Harkness pour récupérer les gosses de cette dernière), il va falloir faire face aux choses et se soigner.

Back to reality

En gros prendre un « anti-depresseur » grâce à un docteur qui va l’aider à « s’ancrer ou se ramener à la réalité, ou réalité de son choix », pour, comme l’explique la publicité avec ses effets secondaires positifs :« faire face à ses sentiments, accepter la vérité, prendre en main sa destinée », mais aussi négatifs « avec peut-être plus de dépression ».

Si bien évidemment cette publicité se moque des vrais pubs médicamenteuses, notamment du fait que certains antidépresseurs peuvent rendre dépressifs, ici, les effets secondaires sont là pour rappeler à Wanda qu’il est temps qu’elle accepte et revienne à la réalité, qu’elle confronte ses sentiments à savoir la douleur, et qu’elle reprenne le cours de sa vie – à savoir sa destinée.

Une destinée qui ne pourra être reprise que lorsque « SON médecin lui aura donné le feu vert pour qu’elle puisse reprendre sa vie. » Ce médicament va lui rappeler que « le monde ne tourne pas autour d’elle, n’est-ce pas ? ».

Destin funeste pour Vision ?

Dernière chose dans cette pub, puisqu’on en est à jouer avec le latin : attardons-nous sur la molécule de cette substance chimique antidépressive le : « Nexulpromocide. »

On l’a dit « nexus » c’est « lien ». Pas besoin d’avoir fait latin en 4ème pour comprendre que promo vient du verbe « promore » qui en latin veut dire « promouvoir » (duh !) et « cide » est un peu plus complexe : soit il fait référence au mot « cidium » (en déclinaison) qui veut dire « mascarade » ou au suffixe latin : -cidium, -cida veut dire « frapper, abattre, tuer » une chose ou quelqu’un (-again – langue à déclinaison donc à rajouter en fin d’une particule, pour donner du sens comme « mater- » qui veut dire mère par exemple…).

En gros il va falloir tuer/rompre ce lien pour de bon, donc faire son deuil pour aller de l’avant et faire face à la réalité. En prenant ce médicament prescrit par « son docteur ». Dans la série seule Darcy est une doctorante (peut-être pas en médecine mais en astrophysique, ce qui n’est pas rien).

Cela pourrait aussi être le fameux caméo qui fera sortir Wanda de tout ce bourbier, soit comme beaucoup l’avaient prédit : Doctor Strange, en rapport avec Multiverse of Madness, le second opus dédié au magicien de Benedict Cumberbatch, dans lequel Wanda réapparaitra. Sachant que toute cette histoire, on le sait désormais, a un lien avec la magie, les livres obscurs avec Agatha et ses plans diaboliques – qui vont bien avec son rire tout aussi diabolique.

Faire Face

Car en refusant de rompre ce lien si cher, ce dernier lien qui lui reste avec un être qui lui est attaché, Wanda a non seulement causé une anomalie qui prend des proportions énormes malgré elle, mais en plus permis à une autre être surpuissante de jouer de ses propres pouvoirs à ses fins (ses fins étants de s’emparer de sa progéniture, on ne sait pas pourquoi, même si on a une idée, mais une fois de plus à chaque idée/théorie, son article…).

Pour vaincre cette dernière, revenir à la réalité, et peut-être retrouver ses enfants et/ou aller de l’avant, cette pub montre que Wanda est peut-être enfin, malgré elle, et inconsciemment – car elle reste un être bienveillant du MCU ne l’oublions pas – en train de comprendre qu’elle va devoir dire au revoir à Vision une fois de plus et une bonne fois pour toute. Mais peut-être que cette fois cela se fera de manière moins traumatisante que dans Infinity War, afin de repartir de l’avant.

Pour le savoir, rendez vendredi prochain sur Disney+ avec l’avant dernier épisode de Wandavision. Allez plus que deux épisodes, et la torture des théories est finie (ou pas).

Crédit photos ©Marvel/Disney+