WandaVision : La créatrice promet des réponses mais reste muette sur Doctor Strange

La créatrice de WandaVision promet des réponses mais elle reste évasive sur la connexion à Doctor Strange 2.

Depuis un certain temps, nous savons que WandaVision mènera aux événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais évidemment, on ne sait pas exactement comment se fera cette transition entre la série et le film.

Récemment, la créatrice Jac Scheffer a promis que la série donnera des réponses mais elle reste assez évasive quand la question de Doctor Strange est abordée. Elle ne donne aucune information dessus.

WandaVision a démarré lentement mais sûrement puis la série a vraiment commencé à ressembler davantage à ce que les fans attendent de Marvel. Cela étant dit, plus la série avance, plus les questions ne cessent de surgir, mais la créatrice promet des réponses.

« Nous répondrons à toutes les choses auxquelles il faut répondre. Honnêtement, [Jimmy Woo] représente les scénaristes. C’était nous qui écrivions sur le tableau blanc dans la salle des scénaristes, en disant : « Comment pouvons-nous nous assurer que ce mystère se vérifie, que la logique se vérifie, que tout cela fonctionne ?, dit-elle.

« Je suis tellement heureuse que ce tableau blanc obtienne l’éclat qu’il obtient parce qu’il y avait tellement de détails qui n’ont pas fait partie de la série qui étaient comme les différentes pièces de notre monde à plus grande échelle. Mais oui, il y aura des réponses. »

De toute évidence, Schaeffer n’a pu révéler aucun détail, mais elle peut dire que « le parcours de Wanda et Vision, ainsi que les autres personnages, deviennent plus complexes à mesure que nous avançons », a déclaré Schaeffer. « Et il y a plus de surprises et plus de conflits à voir. »

Pour avoir enfin ces réponses, il faudra être patients et continuer de regarder la série chaque vendredi sur Disney+. Il ne reste plus que quatre épisodes pour WandaVision.

Source : ET / Crédit ©Disney+