The Defenders : Kevin Feige ne rejette pas le retour des personnages dans le MCU

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a fait le point sur la probabilité que Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ou encore Iron Fist apparaissent dans les nouvelles séries de Disney+. Les droits des personnages des séries de Netflix qui formaient les Defenders sont de nouveaux entre les mains de Marvel Studios.

Ces personnages étaient très populaires sur la plateforme de streaming et les fans étaient déçus de les voir s’arrêter. Pour le moment, il n’y a aucun plan pour les faire revenir, mais Kevin Feige a fait une mise à jour qui pourrait donner de l’espoir aux fans.

« Eh bien, vous avez certainement vu ce que nous avons annoncé au Comic-Con il y a un an et demi et lors de la Journée des investisseurs Disney il y a quelques semaines, c’est donc notre objectif. Mais je suis chez Marvel depuis assez longtemps pour ne jamais dire jamais à rien. ».

Vous avez compris, ne retenez pas votre souffle, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, Iron Fist ou encore The Punisher ne sont pas encore prévus au programme sur Disney+. Cependant, Feige laisse bien entendre qu’éventuellement, les personnages reviendront dans l’univers cinématique de Marvel. Il faut laisser le temps au temps.

Il est aussi possible que Feige reste vague exprès parce que depuis quelque temps, il se murmure que Charlie Cox reprendrait son rôle de Daredevil dans Spider-Man 3. Evidemment, ce n’est qu’une rumeur et même si les Defenders reviennent, il n’est pas certain que ce soit les mêmes acteurs.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/Netflix