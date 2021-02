WandaVision épisode 7 : La théorie autour d’Agnès était bel est bien la bonne ! (spoiler)

Beaucoup l’avaient deviné depuis le début de la série, avec ses irruptions soudaines dans la vie idyllique de Wanda, c’est désormais certain, la théorie autour d’elle était la bonne. ATTENTION SPOILERS AHEAD !

Si beaucoup de fans de comics avaient tout de suite compris qui était Agnès, la gentille voisine de Wanda et Vision à Westview, avec sa jolie broche et ses vêtements noirs et violets, c’est désormais enfin vérifié et énoncé clairement (et avec beaucoup de facétie) dans le dernier épisode de WandaVision diffusé ce matin.

Agnès est bien Agatha Harkness, la célèbre sorcière et mentore de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff dans les comics. Le Cerveau en avait la certitude pour de bon depuis la semaine dernière, avec ces preuves visuelles dans le générique inspiré de Malcolm, alors que jusque-là, tout n’était que de l’ordre de la supposition dans les épisodes successifs de WandaVision.

Elément perturbateur

Dans cette version en série du MCU, Agatha, incarnée par la brillante Kathryn Hahn, est plus jeune mais toujours une sorcière. Elle attendait clairement le moment propice pour récupérer la progéniture de Wanda, chose faite en fin d’épisode, dans une scène qui n’est pas une création de Wanda, mais bien la réalité, dans la demeure très gothique (on adore le donjon) d’Agatha Harkness, puisque le ratio de ce qu’on regarde passe du ratio habituel en 16/9 à un ratio cinématique, habituel des récits Marvel.

Dans une séquence digne d’une comédie musicale, Cette dernière montre à Wanda, que dès le début elle s’est installée à Westview pour mieux la surveiller et contrôler, mais surtout la perturber !

Elle est bel et bien la réalisatrice de tout ce qui perturbe Wanda et le calme dans sa ville (comme le laisse suggérer son générique diabolique en fin d’épisode). Pietro, c’est elle, ne vous posez plus de questions : Pietro est soit une création d’Agatha, soit un de ses alliés (presque un caméo gratuit d’X-Men, histoire de bien s’amuser avec les fans de Marvel Comics, arrêtons d’imaginer que ce Quicksilver et Wolverine vont rejoindre les Avengers). Pas sur qu’on le revoit après cette série…

Enfin des réponses !

Si les indices étaient flagrants, on ne savait pas à quel moment la showrunner révélerait qu’Agnès était bel et bien Agatha Harckness et celle qui a boosté les pouvoirs de Wanda.

Si elle est bien celle qui perturbe le monde idyllique de cette dernière, on peut dire avec certitude que ce n’est pas elle qui est l’origine de ce monde particulier. Wanda est réellement à l’origine pour le coup c’est sûr – puisque maintenant que sa dépression remonte à la surface, tout commence à dérailler dans l’environnement télévisuel qu’elle a créé – mais il faudra attendre la suite des épisodes pour avoir une réponse claire sur le sujet. Elle n’a toujours aucun souvenir même quand elle en discute avec Monica de retour (et boostée à bloc) et la confronte.

Tommy et Billy.

Agatha en a bien évidemment après les enfants de Wanda et Vision, qui ont l’air d’être des enfants naturels des deux êtres. Des enfants avec des pouvoirs hérités de leurs parents ou de pierres d’infinités comme leur géniteurs (pour comprendre cette hypothèse, direction cette belle théorie du cerveau qui tient toujours la route).

En effet, en fin d’épisode, ces derniers ont disparu alors que Maman Wanda en avait laissé la garde à sa voisine, la « bienveillante Agnès », comme elle le pensait – car comme toute bonne maman – elle craque et a besoin d’un moment pour retrouver ses esprits seule.

On sait qu’Agnès en a après les enfants de Wanda depuis le début, puisqu’elle l’a toujours poussé à se reproduire depuis l’épisode 1, des années 50, jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. Après leur naissance, cette dernière a toujours tenté d’être proche de la famille, mais surtout des enfants, notamment avec Sparky.

Pour savoir ce que veut faire Agatha des enfants de Wanda – car le Cerveau est certain que ces enfants ne sont pas une fabrication de Wanda mais bien des êtres réels avec de vrais super-pouvoirs – il faudra attendre la semaine prochaine sur Disney+.

The end is near. En espérant que la conclusion soit en partie heureuse pour Wanda, puisque l’on sait que pour Vision, rien ne peut vaincre la mort, pas même celle d’un homme mi-robot, mi-homme (et mi vibranium derrière).

Crédit photos : © Disney/Marvel