Marvel : Disney+ annonce des séries sur Nick Fury, War Machine et IronHeart et d’autres infos

Disney+ annonce des séries Marvel sur Nick Fury, War Machine et IronHeart ainsi que d‘autres infos autour des Gardiens de la Galaxie.

Après les trailers de The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki, Marvel et Disney + ont dévoilé d’autres nouvelles séries à venir sur leur platefome avec des personnages très familiers des fans du MCU.

Kevin Feige a confirmé qu’une série centrée sur Nick Fury était en préparation. Elle s’intitule Secret Invasion et Samuel L, Jackson sera rejoint par Ben Mendelsohn qui reprendra son rôle du Skrull Talos qu’il tenait dans Captain Marvel. Jackson est un acteur clé du MCU depuis la scène des crédits de fin du tout premier Iron Man, mais cette nouvelle série donnera à l’ancien leader du S.H.I.E.L.D. son propre temps sous les projecteurs.

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios’ Original Series Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Don Cheadle aura également sa propre série Disney +. War Machine, alias le colonel Rhodes, sera la pièce maîtresse de la série Armor Wars, qui, selon Feige, est « une histoire classique de Marvel sur la pire peur de Tony [Stark] se réalisant » – sa technologie tombant entre de mauvaises mains.

Don Cheadle returns as James Rhodes aka War Machine in Armor Wars, an Original Series coming to #DisneyPlus. A classic Marvel story about Tony Stark’s worst fear coming true: what happens when his tech falls into the wrong hands? pic.twitter.com/K6M0q9mcNM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Et en parlant de Tony Stark, il a peut-être rencontré sa fin dans Avengers Endgame, mais son héritage est important et il continuera à vivre. Feige a ainsi également annoncé la nouvelle série Ironheart, qui mettra en scène un personnage favori des comics, l’adolescente Riri Williams, un brillant esprit inventeur qui suit les traces de Tony et construit sa propre armure. Dominique Thorne (Si Beale Street pouvait parler) a été choisie pour incarner Riri.

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/VB94VyPr9e — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Et tandis que James Gunn travaille actuellement dur sur Les Guardiens de la Galaxie 3, Feige a également révélé que le scénariste-réalisateur filmerait un spécial fêtes des Gardiens, qui fera ses débuts exclusivement sur Disney + en 2022.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special. James Gunn is back to write and direct. The Original Special is coming to #DisneyPlus in 2022. 🎁 🎧 pic.twitter.com/8JqjhPo6Cn — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Et toujours à propos des Gardiens, le bien-aimé Bébé Groot sera également mis à l’honneur dans I Am Groot (Je Suis Groot), une série de courts métrages prévue pour Disney +.

Everyone’s favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney+ featuring several new and unusual characters. I Am Groot, an Original Series from Marvel Studios, is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/U5nfDkFKjW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Et en ce qui concerne les autres séries déjà bien avancée, il a été confirmé que Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Free et Alaqua Cox joueront aux côtés de Jeremy Renner dans Hawkeye.

Original Avenger Jeremy Renner returns to star as Hawkeye, teaming up with well-known archer from Marvel comics, Kate Bishop played by the amazing Hailee Steinfeld. pic.twitter.com/vqxlEdHQWs — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Feige a confirmé que Tatiana Maslany d’Orphan Black jouera dans la série She-Hulk (même si elle avait nié) et qu’elle sera officiellement rejointe par son cousin Bruce Banner, joué à nouveau par Mark Ruffalo. Le méchant Abomination, joué par Tim Roth dans Incroyable Hulk (2008) sera aussi de retour.

She-Hulk arrives to the MCU! Tatiana Maslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk and Tim Roth returns as the Abomination and Hulk himself, Mark Ruffalo, will appear in the series. Directed Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to #DisneyPlus pic.twitter.com/z4OlQJhrlr — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Source : EW / Crédit ©Disney+/Marvel