WandaVision : Les publicités dans la série sont importantes

La créatrice de WandaVision dit que les publicités incérées dans chaque épisode sont importantes.

WandaVision continue captiver l’attention des fans, et en particulier ceux qui sont friands de théories en tout genre. Depuis la semaine dernière, les téléspectateurs peuvent découvrir la série Marvel sur Disney+ et ils ont pu remarquer que chaque épisode contenait une publicité pour un produit spécifique.

Le premier épisode de la série comprenait une publicité pour un grille-pain Stark Industries avec le tic toc d’une minuterie reflétant apparemment l’expérience traumatique de Wanda et Pietro piégés sous un obus de mortier Stark Industries qui n’a pas explosé, pendant deux jours.

Le deuxième épisode présentait une publicité pour une montre Strucker, Wolfgang Von Strucker étant l’ancien chef d’Hydra. Ce dernier a expérimenté sur les jumeaux pour les transformer en Scarlet Witch et Quicksilver. Puis l’épisode le plus récent comprenait une publicité pour Hydra Soak, qui est peut-être une référence à Agents of S.H.I.E.L.D. ainsi qu’un symbole sur le fait que Wanda commence à vraiment explorer tout son pouvoir.

Peu importe la façon dont elles sont interprétées, ces publicités sont là pour une raison. Elles sont importantes par rapport à l’histoire. Dans une interview dans un podcast de The Hollywood Reporter, la créatrice Jac Schaeffer confie : « [Pour] le fan occasionnel de Marvel, j’ai l’impression que les publicités sont très accessibles de cette façon, mais parce qu’elles sont si fidèles à l’époque, elles peuvent aussi – pour tous ceux qui ne connaissent rien de Marvel – ajouter plus de couleur dans l’histoire. Mais oui, elles sont importantes. Vous verrez où elles mènent. »

Les propos de Schaeffer font écho à ceux du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Lors d’un événement de presse plus tôt ce mois-ci, Feige a parlé des publicités et de leurs liens avec le MCU au sens plus large. Ils disaient qu’elles avaient du sens dans l’histoire et qu’elles étaient connectées au passé.

WandaVision, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Disney+