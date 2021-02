L’épisode 7 de WandaVision fait des révélations sur Monica et contient une scène post-générique. Ne coupez pas l’épisode trop tôt. Spoilers.

Alors que l’épisode 7 a enfin révélé la véritable identité d’Agnes, il a aussi servi à révéler les pouvoirs de Monica Rambeau (Teyonah Parris) et son statut de super-héroïne. Depuis qu’elle a été rejetée de l’Hex dans l’épisode 3, les cellules de l’agent du S.W.O.R.D. ont changé à la suite de son passage à Westview.

Pour éviter d’être à nouveau exposée aux rayons X de l’Hex, elle a fait appelle à un contact pour lui fournir un véhicule fortifié mais l’engin est complètement rejeté par l’Hex. Monica a tout de même réussi à retourner dans Westview en traversant le mur de l’Hexagone par elle-même. En entrant dans Westview, elle entend plusieurs voix dont celle de Captain Marvel et de Nick Fury issu du film dédié à Carol Denvers. On réalise alors que ses cellules ont bien changées et qu’elle a des pouvoirs qui lui permettent de lutter et de rester elle-même.

WandaVision a ainsi mis en place la personnalité de super-héroïne que Monica aura certainement dans Captain Marvel 2. Si dans les comics Monica a endossé différents noms de super-héroïne, il semble bien qu’elle sera Photon, une version de Monica dans les comics qui est capable de manipuler les énergies, comme on pu le voir dans l’épisode dans son face à face avec Wanda. Mais il semblerait d’après ce que dit Fury dans la barrière, que ce ne sera pas tout !

La preuve en image, on entend bien « seulement si tu arrive à briller comme ta tante Carole ».

La source des pouvoirs de Monica dans les comics provenait d’une explosion d’énergie extra-dimensionnelle émanant d’un appareil créé par un méchant. C’est essentiellement le même principe dans WandaVision, où Wanda est, pour le moment, vue comme la «méchante» même si on sait désormais que c’est Agatha. L’épisode 7 confirme que Monica obtient ces capacités spéciales de l’Hex.

Photon est le nom que prend Monica dans les comics après avoir été Captain Marvel. Sachant que Carol Danvers sera de retour, il est fort probable que Monica sera Photon mais il est aussi possible qu’elle prenne le nom de Spectrum.

Liées par la perte

Quand elle est enfin face à Wanda, elle essaie de créer un lien avec elle. Elle comprend son deuil parce qu’elle a aussi perdu quelqu’un qu’elle aime. « Les deux femmes sont liées par la perte » a récemment confié Teyonah Parris dans une interview à TVLine.

« Non seulement [la mère de Monica] est décédée, mais Monica n’était pas là pour aider sa mère à faire la transition. Et c’est une pilule très difficile à avaler », partage l’actrice. « La culpabilité et la honte et tout autre chagrin qu’elle pourrait essayer de résoudre, tout en retournant travailler sur un projet qui n’est pas ce qu’elle fait habituellement – il existe des parallèles entre le chagrin de Monica, le traumatisme et la tragédie, ainsi que ce que Wanda traverse. Monica se lie avec Wanda à ce niveau. »

Quant au lien de Monica avec Carol Danvers alias Captain Marvel – formé lorsque Monica était enfant – il semble avoir diminué d’une manière ou d’une autre, étant donné la réaction froide de Monica au nom de Captain Marvel. Avec Parris confirmé pour apparaître dans le film Captain Marvel 2 du MCU, elle dit que « nous avons beaucoup de terrain et de temps pour jouer avec les relations entre Carol et Monica.»

Pour finir, et pour la première fois depuis le début de la série (cela aura pris 7 épisodes !), il y a une scène post-générique, ou plutôt une scène au milieu du générique. A environ 5 minutes 50 de la fin, on voit Monica qui tente d’entrer dans la maison de Wanda (ou Agatha ?). Elle ouvre une trappe puis Pietro débarque derrière elle et dit « la curiosité est un vilain défaut ».

L’épisode nous dit clairement que ce n’est pas le vrai Pietro, c’est un imposteur et il semble bien être le complice de d’Agatha.

WandaVision, c’est tous les vendredis sur Disney+.

