Thor Love and Thunder : Meilleur aperçu des costumes de Thor et Jane (images)

Des images présentant des figurines pour le prochain Thor : Love and Thunder de Marvel Studios ont fait surface, offrant au public le meilleur aperçu des nouveaux costumes de Thor et de Jane Foster à ce jour.

Les figurines montrent Thor portant un nouveau costume bleu et or, brandissant à nouveau Stormbreaker, l’arme qu’il a reçu dans Avengers: Infinity War et utilisé pour combattre Thanos et ses forces dans Avengers: Endgame.

Mais il y a une nouvelle déesse du tonnerre en ville – Jane Foster deviendra une super-héroïne dans Love and Thunder, armée du pouvoir de Thor et Mjolnir, dont la figurine montre qu’il a été réparé depuis qu’il a été explosé par Hela, la déesse de la mort.

Ces nouveaux looks ont déjà été teasés via des illustrations promotionnelles pour Thor: Love and Thunder qui ont fui en ligne. De plus, des images divulguées ont également donné au public un aperçu du nouveau costume de Valkyrie dans le prochain film.

Le film sort dans 5 mois et pour le moment, aucune image officielle n’a encore été dévoilée par Marvel. Les studios se concentrent pour l’instant sur la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on attend de voir enfin au moins des photos officielles d’ici quelques semaines.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : CBR / Crédit © Marvel Studios