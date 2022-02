Thor Love and Thunder : Une connexion avec Black Panther Wakanda Forever ?

Un personnage du mythe de Black Panther pourrait apparaitre dans le film Thor Love and Thunder. Spoilers possibles

Thor Love and Thunder est un film qui devrait contenir un grand nombre de Dieux, y compris Zeus lui-même, incarné par Russell Crowe. Il est également possible que des divinités comme Arès, Hadès ou encore Artemis apparaissent dans le film. Les héros du film, Thor (Chris Hemsworth), Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) et Jane Foster (Natalie Portman) devront faire face à Gorr le Boucher des Dieux, un méchant qui sera incarné par Christian Bale.

Maintenant, une nouvelle rumeur indiquerait qu’un autre Dieu de l’histoire du MCU pourrait apparaître dans le film et particulièrement une déesse tirée du mythe de Black Panther. Selon The Cosmic Circus, qui a découvert un listing, la Déesse Bast serait dans le film Thor Love and Thunder.

Sur la base des preuves, le média a révélé que l’actrice Akosia Sabet (Clicbait) avait été choisie pour le rôle de Bastet, plus communément appelé Bast. Le Cosmic Circus a souligné que le rapport provient à la fois d’IMDB et de la liste Showcast de Sabet.

Pour ceux qui ne le savent pas, Bast est une déesse du mythe wakandais du MCU. Le personnage sert de déesse panthère qui a conduit un chaman guerrier à l’herbe en forme de cœur, une plante qui peut conférer des capacités physiques améliorées et donne à l’utilisateur la possibilité d’entrer dans le plan ancestral.

Le personnage est apparu lors de la séquence d’ouverture de Black Panther, quand T’Challa raconte l’histoire de la naissance du premier Black Panther et comment il a uni les cinq tribus de Wakanda après de nombreux conflits.

La présence de Bast dans Thor Love and Thunder pourrait renseigner sur l’était actuel du Wakanda en attendant la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Il est possible que les actions de Gorr est des ramifications importantes sur la franchise Black Panther s‘il s’attaque à Bast.

Pour le moment, Marvel et Disney n’ont pas confirmé le casting de d’Akosia Sabet dans le rôle de la déesse Bast.

Thor Love and Thunder sort le 6 juillet 2022.

