Thor Love and Thunder : Un artwork dévoile les costumes de Thor et Jane Foster

Le nouveau costume de Thor ainsi que celui de Jane Foster se dévoilent via un artwork de Thor Love and Thunder.

Après le costume de Valkyrie, ce sont ceux de ses collègues Thor et Jane Foster qui se dévoilent pour Thor Love and Thunder. Comme c’est de plus en plus le cas avec les blockbusters de super-héros, des produits de merchandizing font surface des mois avant la première du film. Dans ce cas, des silhouettes découpées de Thor et Jane Foster (Natalie Portman) ont fait surface en ligne.

Le nouveau costume de Thor voit quelques changements notables. Alors que le personnage porte généralement un costume gris avec des couleurs rouges et noires, ce nouveau costume est bleu et or avec une cape rouge. On notera aussi que Thor est également revenu à son poids de forme et à son corps ciselé de Dieu du Tonnerre.

🎨 Artes promocionais oficias de ‘Thor: Amor E Trovão’ : pic.twitter.com/VkuCFiVklc — Multiverso Marvel Brasil (@multiversomofc) January 3, 2022

Le film voit les vétérans de la série Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grand Maître, respectivement.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

