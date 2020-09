Justice League : Le patron de DC Films aurait critiqué Joss Whedon selon Ray Fisher

Selon Ray Fisher, le patron de DC Films a grandement critiqué Joss Whedon dans son dos durant Justice League.

Cette affaire dans les coulisses du tournage de Justice League ne s’arrête pas. Ray Fisher continue de s’en prendre à Warner Bros et leur gestion de la situation concernant le comportement présumé abusif de Joss Whedon durant le tournage du film.

Cette fois-ci, sur Instagram, Fisher a révélé que le président de DC Films, Walter Hamada, aurait vivement critiqué Whedon et sa vision de Justice League.

« [Walter Hamada] a cassé du sucre sur le dos de Joss Whedon et Jon Berg. Une conversation dans laquelle il a affirmé que Joss Whedon était un connard, qu’il n’avait jamais prévu de l’embaucher et que cela ne correspondait pas à sa vision de l’avenir de DC Films. Croyez-moi là-dessus. Si ce n’est pas vrai, Walter, allez-y et poursuivez-moi en justice à ce sujet. »

Après que Zack Snyder ait dû se retirer de Justice League en 2017 en raison d’une tragédie familiale, Joss Whedon a été amené pour terminer le film, mais il a vraiment changé le ton et le scénario du film en quelque chose de très différent par rapport à la vision initiale. Le film a été grandement critiqué et depuis, les fans exigeaient la sortie du Snyder Cut. Ils on été entendu et il sortira l’année prochaine.

Avec cette dernière déclaration sur Hamada, Fisher continue d’impliquer non seulement Whedon mais toute la société WarnerMedia dans l’affaire, en accusant Warner Bros. d’avoir tenté de balayer toute l’affaire sous le tapis. Alors que la société a déclaré qu’elle mènerait une enquête officielle par un tiers sur les réclamations de Fisher, l’acteur a déclaré que le tiers se composait en fait de personnes employées par Warner et a refusé de leur parler.

Il reste à voir comment Warner répondra aux attaques continues de Fisher. Alors que l’acteur avait été seul à faire ses déclarations jusqu’à récemment, son collègue de Justice League Jason Momoa s’est également manifesté en sa faveur, déclarant que les allégations d’abus sont valables et que Warner avait tenté de détourner l’attention du public de la question en annonçant un nouveau film Frosty the Snowman sous Warner avec Momoa en tête.

Pour Fisher, exposer la vérité est bien plus important que sa carrière et il ne reculera devant rien pour gagner son combat.

Source : Movieweb