Justice League : Le trailer officiel du Snyder’s Cut et là, sur fond d’Hallellujah !

Le trailer du Snyder Cut a enfin été en ligne quelques heures avant le panel du DC FanDome.

Certains l’attendait alors que d’autres imaginaient qu’il n’existerait pas. Il était pourtant bien devenu réalité suite à une campagne acharnée des fans. Justice League aura bien son Snyder Cut, ce n’est plus une nouvelle. Une histoire sans précédent dans le monde du cinéma : un film revu et corrigé des années après sa sortie en salles.

La bande-annonce dévoilée cette nuit durant le panel de Justice League du DC FanDome propose des images jamais vu dans le film. Des images filmées par Zack Snyder à l’époque où il était encore réalisateur du film, avant qu’il ne quitte ce dernier pour des raisons familiale et ne passe la main à Joss Whedon.

La version de 2017 n’ayant pas fait unanimité, avec une vision loin de ce qu’avait proposé le réalisateur d’origine, les fans pourront enfin découvrir Justice League comme il avait été pensé. Ainsi le réalisateur a annoncé durant ce panel qu’il developperait beaucoup plus ses personnages, notamment celui d’Ezra Miller, à savoir The Flash, ainsi que Cyborg. Flash devrait d’ailleurs jouer avec le temps et l’espace, comme cela n’avait été jamais vu. Cyborg quant à lui semble complètement différent de celui vu dans la version de 2017.

Sous fond d’Hallelujah de Leonard Cohen, avec beaucoup de mélancolie, les première images du film de Zack Snyder se dévoilent très sombres. La version sortie en salles de Justice League n’était pas du tout ce que le réalisateur avait en tête quand il a eu l’idée de réunir certains des plus grands héros de DC pour un énorme film. Et cela se voit dans ce trailer bourré de promesses, pour un film avec plus de corps et de profondeur comme tout le monde l’espère.

La plupart des images filmées par Snyder n’étaient même pas incluses dans le film lors de sa sortie dans les salles visiblement, ce qui signifie que lorsque le Snyder Cut arrivera sur HBO Max l’année prochaine, une expérience complètement nouvelle sera offerte aux fans.

Le réalisateur a d’ailleurs rassuré les fans quant au format de ce Justice League : il sera toujours un film, et non une série, comme certains l’avait envisagé. Il a d’ailleurs rassuré les spectateurs internationaux en assurant que le film sera distribué autrement dans les pays qui n’ont pas le service HBO Max, comme la France.

Cette version 2.0 de Justice League sera diffusée en 2021. Le trailer est à découvrir ci-dessous.

Justice League : Le trailer officiel du Snyder’s Cut

Crédit ©Warner Bros