Justice League : Jason Momoa confirme les abus et Ray Fisher conteste l’enquêteur de Warner Bros

Jason Momoa confirme les problèmes sur le tournage de Justice League et Ray Fisher conteste l’enquêteur indépendant de Warner Bros.

Ray Fisher n’est pas content par rapport à l’enquêteur indépendant qui devait mettre la lumière sur les accusations qu’il a porté concernant le comportement abusif de Joss Whedon sur le tournage de Justice League. L’acteur affirme que la société qui a été engagée pour mener l’enquête n’a pas interrogé des témoins clés de l’affaire.

« À ce jour, la société «indépendante» engagée par @wbpictures a évité de contacter des témoins clés qui ont fait des déclarations accablantes à la DRH de WB. Ils ont également entamé des entretiens avec (et ont depuis ghosté) des témoins qui ont impliqué d’anciens et actuels dirigeants de haut niveau. » tweete Fisher.

Il ajoute : « D’autres (y compris une personne impliquée qui m’a appelé pour s’excuser) ont déjà été interrogés. Nous ne laisserons AUCUN enquêteur choisir les interviewés qui correspondent le mieux aux faux récits et aux efforts de bouc émissaire de @wbpictures. Tous ceux qui ont des histoires seront entendus ! »

