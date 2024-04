Superman : James Gunn trouve son Jonathan Kent

Le film Superman de James Gunn a casté Pruitt Taylor Vince dans le rôle du père adoptif de Clark, Jonathan Kent.

Le film Superman de James Gunn a officiellement trouvé celui qui incarnera le père adoptif de Clark Kent, Jonathan Kent, dans la continuité du DCU. Selon The Wrap, l’acteur Pruitt Taylor Vince, lauréat d’un Emmy, a rejoint le casting de Superman dans le rôle de Jonathan Kent.

Vince a commencé sa carrière avec des rôles dans des films tels que Mississipi Burning, Constantine, L’Echelle de Jacob et JFK. Vince a également construit une longue carrière à la télévision avec des rôles dans des séries telles que The X-Files, Miami Vice, Agents of S.H.I.E.L.D., Heroes Reborn, The Walking Dead et bien d’autres. Il a également gagné un Emmy Award pour son interprétation du rôle de Clifford Banks dans Murder One.

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Actuellement en pleine production, le nouveau Superman est prévu pour une sortie dans les salles le 11 juillet 2025 en France.

Source : The Wrap / Crédit ©DR