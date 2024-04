The Night Manager : Deux nouvelles saisons pour la série avec Tom Hiddleston

La BBC et Amazon commandent deux nouvelles saisons pour la série The Night Manager avec Tom Hiddleston qui revient 8 ans après la saison 1.

Tom Hiddleston se prépare à faire son retour dans la peau de Jonathan Pine. Huit ans après la première saison, la série à succès de la BBC The Night Manager va faire son retour. Selon Deadline, la BBC et son nouveau partenaire de co-production Amazon ont mis les bouchées doubles commandant deux saisons du thriller, avec Tom Hiddleston de retour dans le rôle principal et Hugh Laurie de retour en tant que producteur exécutif.

A la réalisation de la saison 2 a été engagé Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie). Une troisième saison a également reçu le feu vert. David Farr est le créateur de la série et Stephen Garrett sont aussi à la production.

Le tournage de la saison 2 de The Night Manager commencera plus tard cette année et reprendra avec Jonathan Pine de Hiddleston huit ans après le final explosif de la saison 1, allant au-delà du livre original, écrit en 1993 par le célèbre écrivain britannique John Le Carré.

Les détails supplémentaires sur l’intrigue sont gardés secrets et il n’y a pas encore de confirmation quant à savoir si Hugh Laurie, reprendra du service à l’écran en plus de sa casquette de producteur, dans le rôle de Richard Roper.

La saison 1 de The Night Manager a été un énorme succès, regardée par des millions de personnes dans le monde et a remporté plusieurs BAFTA, Emmy Awards et Golden Globes, dont celui du meilleur acteur pour Hiddleston.

Mettant également en vedette Tom Hollander, Olivia Colman et Elizabeth Debicki, la saison 1 suivait Pine – qui dirigeait un hôtel de luxe au Caire – alors qu’il tentait d’infiltrer le cercle restreint du syndicat du crime de Roper après avoir été embauché par la responsable du groupe de travail du ministère des Affaires étrangères, Angela Burr.

En attendant la saison 2, la première saison de The Night Manager est à voir sur Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©BBC