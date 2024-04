Captain America Brave New World : Premières images dévoilées à la CinemaCon

Les premières images de Captain America Brave New World avec Anthony Mackie et Harrison Ford ont été dévoilées à la CinemaCon.

Les fans de Marvel vont devoir patienter jusqu’au Comic Con pour voir les premières images de Captain America Brave New World, mais ce n’est pas le cas pour les professionnels du cinéma qui ont pu avoir un avant gout du film Marvel durant la CinemaCon.

Seul cadeau pour les fans, une image de Mackie dans le film qui a été dévoilée par EW.

Jeudi, lors de la session de clôture de la CinemaCon de Disney, le studio a présenté le nouveau film porté par Anthony Mackie qui reprend les événements de la série Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver. Dans cette série, Sam Wilson reprend le bouclier laissé par Steve Rogers (Chris Evans). Maintenant, Sam est de retour à la tête de son propre film, réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox).

Le patron des studios Marvel, Kevin Feige, a qualifié le film de « thriller politique» sur la scène du Caesars Palace au Colosseum avant de présenter Mackie.

Dans l’extrait présenté, Harrison Ford fait ses débuts chez Marvel dans le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, un rôle précédemment joué par feu William Hurt à partir de 2008 dans L’Incroyable Hulk et se poursuivant jusqu’à Avengers : Endgame de 2019, où le personnage a occupé le poste de secrétaire d’État. Ross est désormais le nouveau président des États-Unis et il souhaite que Sam reconstruise les Avengers.

Ross est impressionné par ce que le héros a fait au Mexique. Cependant, Wilson se demande ce qui se passera s’ils ne sont pas d’accord sur la manière de gérer la nouvelle équipe. Dans la scène suivante, Ross fait une présentation devant une salle pleine d’autorités, cependant, quelques personnes dans la foule deviennent possédées – Isaiah Bradley de Carl Lumbly et un général – et s’en prennent à la foule, en particulier au personnage de Ford. Le président, bien coriace, frappe le militaire au visage.

Julius Onah a réalisé Brave New World à partir d’un scénario de Malcolm Spellman, qui a produit Falcon et le Soldat de l’Hiver, ainsi que Dallan Musson et Matthew Orton.

Captain America : Brave New World sort en France le 12 février 2025.

Source : Deadline, EW / Crédit ©Marvel