The Boys saison 4 : Le showrunner tease « la meilleure saison à ce jour »

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, offre une mise à jour encourageante sur la saison 4 attendue de la série.

Les « Boys » et les super-héros néfastes vont bientôt faire à nouveau des ravages alors que la saison 4 approche. Le créateur de la série satirique de super-héros, Eric Kripke, fait le point sur les progrès de la saison à venir avant sa sortie.

Sur les réseaux sociaux, Kripke a confirmé que la saison 4 de The Boys était « complètement, totalement et absolument terminée » avant sa première en juin. Kripke a également félicité les acteurs et l’équipe de la saison 4, affirmant que la saison à venir « pourrait être la meilleure à ce jour » et a exprimé son enthousiasme pour sa première.

As of today, #TheBoys #Season4 is completely, totally, absolutely DONE. I’m really grateful & so proud of this cast & crew. Could be our best yet. Can’t wait to unleash it onto the world. Coming June 13 on @PrimeVideo. @TheBoysTV #theboystv — Eric Kripke (@therealKripke) April 10, 2024

La saison 4 de The Boys devrait reprendre après les événements de la saison 1 de la série universitaire Gen V. Si ce n’est pas une obligation en soit, il est conseiller de regarder cette série compagnon afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation générale de cet univers qui ne fait que grandir.

La prochaine saison de The Boys promet encore plus de moments sanglants et bizarres, avec Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Simon Pegg (Hugh Campbell Sr.) et Erin Moriarty (Annie January) de retour. De plus, Jensen Ackles reviendra dans le rôle de Petit Soldat tandis que Jeffery Dean Morgan fera ses débuts dans la série à succès.

En ce qui concerne une potentielle saison 5, selon certaines sources, Amazon Prime Video aurait déjà discrètement renouvelé la série. Si on en croit CBR, un listing de production annoncerait que la photographie principale des nouveaux épisodes débutera ce mois-ci et se poursuivra jusqu’en août.

En attendant confirmation de la saison 5, la saison 4 de The Boys arrive le 13 juin sur Prime Video.

Source : CBR / Crédit ©Prime Video