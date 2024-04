Deadpool & Wolverine : Pourquoi le titre n’est pas Deadpool 3

Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool & Wolverine, explique la raison pour laquelle le film du MCU ne s’intitule pas Deadpool 3.

Le prochain film Deadpool à sortir est le troisième volet d’une saga démarrée chez Fox avant que Disney ne rachète les studios. Cependant, le nouveau film ne s’intitule pas Deadpool 3 mais Deadpool & Wolverine.

Le réalisateur Shawn Levy a récemment expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé d’inclure le personnage populaire de Hugh Jackman dans le titre du troisième film de la franchise classée R, qui marquera également l’arrivée des deux mutants dans l’univers cinématographique Marvel.

« En ce qui concerne l’élaboration de l’histoire de Deadpool et Wolverine, je me suis senti privilégié chaque jour parce que vous parlez de deux immenses stars de cinéma dans leurs rôles les plus emblématiques, » a confié Levy à Screen Rant.

Il ajoute : « Cela m’a aussi donné une opportunité. C’est le troisième film de Deadpool, mais ce n’est pas Deadpool 3. C’est quelque chose de différent qui ressemble beaucoup à Deadpool et Wolverine. Et il n’essaie pas de copier quoi que ce soit des deux premiers films. Ils étaient géniaux, mais c’est l’aventure de deux personnages. »

L’inclusion de Wolverine dans le titre confirme l’importance du personnage dans cette nouvelle histoire. C’est peut-être techniquement « Deadpool 3 » mais l’implication de Wolverine semble être égale à celle de Deadpool dans l’histoire.

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

Source : CBR / Crédit ©Marvel