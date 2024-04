La Chronique des Bridgerton saison 3 : Romance naissante entre Penelope et Colin (trailer))

La bande-annonce de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton tease la romance naissante entre Penelope et Colin.

Un nouveau trailer pour la série La Chronique des Bridgerton a été dévoilé par Netflix et promet de plonger dans la romance de Penelope et Colin. Cette saison 3 de la série d’époque est basée sur le quatrième livre de la saga écrite par Julia Quinn.

Après avoir entendu Colin l’insulter la saison dernière, Penelope a décidé de laisser de côté son béguin de longue date pour lui. Elle utilisera plutôt son expertise pour trouver un mari convenable.

Colin, quant à lui, est revenu de ses voyages d’été avec une nouvelle attitude et accepte d’aider Penelope dans cette entreprise. Mais il doit également se demander si ses sentiments pour elle sont vraiment simplement amicaux ou quelque chose de plus.

La saison accueillera plusieurs nouveaux visages cette saison, dont Daniel Francis (Once Upon a Time) dans le rôle de Marcus Anderson, qui, bien que charmant, suscite la colère de certaines personne ; Sam Phillips (The Crown) dans le rôle de Lord Debling, un noble aux intérêts inhabituels ; et James Phoon dans le rôle de Harry Dankworth, qui n’est pas particulièrement intelligent mais se rattrape par son apparence.

Notez aussi que Hannah Dodd incarne désormais Francesca Bridgerton, un rôle tenu dans les précédentes saisons par Ruby Stokes.

La première partie de la saison 3 sera lancée avec les quatre premiers épisodes le jeudi 16 mai, suivie de la partie 2 le jeudi 13 juin.

La Chronique des Bridgerton saison 3 – Bande-annonce VF