Game of Thrones : La série spin-off sur Jon Snow abandonnée

La série dérivée de Game of Thrones centrée sur le personnage de Jon Snow n’est plus en développement actif chez HBO. C’est Kit Harington lui-même qui l’a confirmé dans une interview récente.

Bien que la série principale se soit terminée en 2019, la franchise fantastique se poursuit avec plusieurs séries préquelles basées sur les œuvres de George R.R. Martin, notamment House of the Dragon et la prochaine A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

Il a été rapporté pour la première fois en 2022 qu’une série dérivée de Jon Snow, qui ferait office de suite à Game of Thrones suivant le personnage de Kit Harington, était en développement.

Cependant, lors d’une interview avec Screen Rant, Harington a confirmé que la série dérivée de Jon Snow n’était plus en développement. L’acteur affirme que le projet était auparavant en phase de développement, mais qu’il ne l’est plus.

Bien qu’il ne soit plus en développement actif, Harington espère pouvoir revenir au projet dans le futur. Il confie : « Je n’en avais jamais vraiment parlé, car c’était en développement. Je ne voulais pas que l’on révèle que c’était en cours de développement, et je ne voulais pas que cela se produise où les gens commencent à théoriser, soit en s’excitant, soit en détestant l’idée, alors que cela pourrait ne jamais se produire. Parce qu’en le développant, on regarde sous tous les angles, et on voit si cela en vaut la peine. »

Il ajoute : « Et actuellement, ce n’est pas le cas. Actuellement, cela n’est pas d’actualité, car nous n’avons pas tous trouvé la bonne histoire à raconter alors que nous étions tous vraiment enthousiasmés. Nous avons donc décidé de déposer les armes pour le moment. Il y aura peut-être un moment dans le futur où nous y reviendrons, mais pour le moment, non. C’est fermement de coté. »

Les fans de Game of Thrones auront leur dose de Westeros avec la saison 2 de House of The Dragon qui revient en juin ainsi que la préquelle sur Dunk & Egg qui est en phase de casting.

Source : Screen Rant / Crédit ©HBO