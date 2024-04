Deadpool & Wolverine : Shawn Levy a eu des frissons à la réunion de Reynolds et Jackman

Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool & Wolverine dit avoir eu la « chair de poule » à la réunion de Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Le réalisateur Shawn Levy a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, de Real Steel à Free Guy en passant par Adam à Travers le Temps. Mais revoir ses copains en costumes de Deadpool et Wolverine était une autre sorte d’expérience.

« Cela peut ressembler à une réponse scénarisée, mais la vérité est que lorsqu’ils sont apparus pour la première fois dans leurs costumes – c’était un test de caméra avant de tourner – chacun d’entre nous s’est figé. Chair de poule », a déclaré le réalisateur de Deadpool et Wolverine à Entertainment Weekly avant de recevoir le prix du réalisateur de l’année à CinemaCon.

« Ce sont mes amis ; ils le sont depuis plus d’une décennie, mais ces gars dans ces costumes qui incarnent ces personnages, ils deviennent quelque chose de plus grand que de vraies personnes », poursuit-il. « Ils deviennent des icônes, et c’est fou que ces costumes aient un tel pouvoir. »

Pour la première fois depuis X-Men Origins : Wolverine, Reynolds et Jackman partagent l’écran en tant que titulaires Deadpool et Wolverine. Cette semaine, durant la CinemaCon, les professionnels présents à l’événement ont pu voir neuf minutes d’images exclusives du film.

Le film démarre lorsque les célébrations de l’anniversaire de Wade Wilson (Reynolds) sont interrompues par la Time Variance Authority, l’organisation multivers introduite dans la série Disney+ Loki, où il rencontre M. Paradox (Matthew Macfadyen de Succession). Ce qui se passe est une escapade à travers le multivers Marvel, réunissant Wade et Logan (Jackman).

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

Source : CBR / Crédit ©Marvel