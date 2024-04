Captain America Brave New World : Une sombre histoire pour Isaiah Bradley

Captain America Brave New World reviendra sur l’histoire tragique du super-soldat Isaiah Bradley vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Captain America Brave New World traitera une fois de plus de l’histoire déchirante du super soldat le plus tragique de l’univers cinématographique Marvel, celle d’Isaiah Bradley. Après que Chris Evans ait quitté le MCU dans Avengers : Endgame en 2019, Sam Wilson (Anthony Mackie) est devenu le nouveau Captain America dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Désormais, Mackie sera à l’affiche de son premier film MCU, avec Captain America : Brave New World. Le film plongera Sam Wilson dans une relation professionnelle tumultueuse avec le président des États-Unis, Thunderbolts Ross, désormais incarné par Harrison Ford, après le décès de William Hurt.

Les premières images de Captain America : Brave New World ont été projetées à la CinemaCon, mettant en avant la dynamique entre les deux personnages, donnant un aperçu du nouveau costumes de Captain America de Sam et bien plus encore. Une description des premières images révélées du film a également révélé que le super soldat le plus tragique du MCU est en difficulté.

Après ses débuts dans le MCU dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, Carl Lumbly reviendra dans le rôle d’Isaiah Bradley dans le nouveau film Captain America. Pour le moment, les images du CinemaCon n’ont pas encore été rendues publiques, mas une description de l’action révèle que Marvel Studios rendra l’histoire d’Isaiah encore plus déchirante. Dans les images, une scène voit Isaiah Bradley commencer à tirer sur le président lors d’un événement, agissant apparemment comme un agent dormant, semblable à Bucky Barnes lorsqu’il était le Soldat de l’Hiver.

Falcon et le Soldat de l’Hiver a montré comment le personnage n’avait pas été reconnu pour ses efforts en tant que super soldat au service du gouvernement américain jusqu’à ce que Sam Wilson intervienne dans la finale de la série. Au lieu de cela, Bradley a été emprisonné pendant 30 ans après avoir échoué à neutraliser le Soldat de l’Hiver.

Alors que Steve Rogers a été célébré en tant que Captain America et que Thunderbolt Ross demande à Sam Wilson de former les nouveaux Avengers dans Captain America: Brave New World, Bradley a été mis de côté, caché et expérimenté pendant 30 ans. Maintenant que le personnage a enfin obtenu la reconnaissance qu’il mérite, Bradley sera à nouveau contrôlé par d’autres pour exécuter leurs ordres.

On s’attend ainsi a une nouvelle histoire tragique pour cet homme qui a été utilisé et maltraité pendant des décennies par un gouvernement qui a tenté de l’oublié.

Julius Onah a réalisé Brave New World à partir d’un scénario de Malcolm Spellman, qui a produit Falcon et le Soldat de l’Hiver, ainsi que Dallan Musson et Matthew Orton.

Captain America : Brave New World sort en France le 12 février 2025.

Source : Deadline et EW / Crédit ©Marvel