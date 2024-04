Loki : Tom Hiddleston est incertain de son futur dans le MCU mais satisfait

Tom Hiddleston n’est pas sûr de l’avenir de Loki, mais est satisfait de l’endroit où les choses se sont arrêtées pour lui.

La saison 2 de Loki a offert une conclusion au personnage incarné par Tom Hiddleston pendant plus d’une décennie. Et si les choses ont l’air plutôt finales pour lui, Tom Hiddleston n’est pas certain de l’avenir de son personnage.

Invité dans le talk-show Jimmy Kimmel Live pour promouvoir le retour de sa série The Night Manager, l‘animateur a demandé à Hiddleston s’il en avait « fini avec le personnage ». Sa réponse a été vague.

« Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas », a-t-il déclaré. Cependant, Kimmel, qui a l’habitude face aux acteurs de Marvel, est resté sceptique face à sa réponse, soulignant les méthodes de Marvel en matière de maintien des choses sous contrôle. « Surtout dans le monde Marvel… les gens viennent ici et mentent », a déclaré Kimmel.

À cela, Hiddleston a déclaré qu’il était satisfait de l’endroit où Loki s’était arrêté : « Je sais que nous avons atteint une sorte de conclusion narrative avec la saison 2, ce qui me semble très satisfaisant. »

Dans la même conversation Hiddleston confie qu’il ne voit pas Loki comme un méchant. Au lieu de cela, il dit que le personnage a « fait autrefois des choix erronés ». Mais en fin de compte, le personnage a fini par faire « des choix légèrement plus généreux, aimants et héroïques ».

Kimmel a noté que Hiddleston jouait le rôle de Loki depuis 14 ans. « Chaque fois que quelqu’un dit cela, cela m’époustoufle », a déclaré Hiddleston, ajoutant que jouer Loki « a complètement changé le cours de ma vie ».

Lok est l’un des personnages les plus marquants et les plus adorés du MCU avec l’une des meilleures évolutions au cours de ces 15 dernières années. On attend de voir si Marvel décide de le sortir de sa position multiversale ou s’il restera un arbre à jamais.

Pour le moment, Tom Hiddleston reprendra bientôt un autre de ses rôles, celui de The Night Manager qui revient huit ans après la première saison.

Pour voir ou revoir Loki, c’est sur Disney+.

Source : ABC/Jimmy Kimmel Live / Crédit ©Disney+