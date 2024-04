Jurassic World : Jonathan Bailey rejoint Scarlett Johansson dans le nouveau film

Jonathan Bailey est sur le point de rejoindre Scarlett Johansson dans le nouveau film Jurassic World.

Un nouveau film Jurassic World est en préparation chez Universal et selon Deadline, Jonathan Bailey (La Chronique de Bridgerton, Fellow Travelers) pourrait être l’une des nouvelles stars de la franchise produite par Steven Spielberg.

Des sources ont indiqué à Deadline que Bailey est en pourparlers pour jouer dans le nouveau film Jurassic World d’Universal et Amblin Entertainment. Scarlett Johansson est également en pourparlers pour jouer dans le film qui sera réalisé par Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story) . David Koepp a écrit le scénario.

Le studio a récemment annoncé la date du 2 juillet 2025 pour la sortie du film et est rapidement parti à la recherche d’un réalisateur. Toujours selon Deadline, Edwards aurait impressionné les producteurs Steven Spielberg et Frank Marshall, qui ont contribué au lancement de la franchise dans les années 90 et une offre a rapidement suivi. La pré-production devrait s’accélérer une fois l’accord conclu.

Le nouveau film sera une nouvelle version, les acteurs de Jurassic World Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ne devraient ainsi pas revenir, ni les comédiens de la trilogie originale Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill.

Le film sera produit par Spielberg via Amblin, et Marshall et Patrick Crowley le produiront via Kennedy-Marshall.

Bailey a des liens étroits avec Universal puisqu’il apparaîtra dans l’adaptation attendue de la comédie musicale Wicked. Bailey est récemment apparu dans la mini-série acclamée Fellow Travelers aux côtés de Matt Bomer, pour laquelle il a reçu un Critics Choice Award le mettant en bonne position pour un Emmy Award.

Source : Deadline / Crédit ©DR