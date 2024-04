Silo : La série pourrait se conclure avec 4 saisons selon Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson s’attend à des saisons 3 et 4 pour conclure la série Silo d’Apple TV+.

La série de science-fiction portée par Rebecca Ferguson, Silo, est l’un des gros succès de la plateforme Apple TV+. La série a jusqu’à présent produit deux saisons et, selon Ferguson, elle pourrait en durer deux autres.

S’adressant à Collider à propos de Silo, Ferguson a révélé que le plan actuel est que Silo se termine après sa quatrième saison, qui n’a pas encore reçu le feu vert officiel d’Apple TV+. « Je crois que la série a une fin, et je sais quand elle aura lieu. Voilà donc la réponse. Vous le saurez quand la série sera terminée. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit un secret. Les livres sont les livres. Il s’agit de trois livres, et les trois livres sont divisés en quatre saisons », a-t-elle expliqué.

« Donc, je pense qu’à moins que quelqu’un chez d’Apple dise quelque chose, je pense que nous sommes tout à fait d’accord en disant que la saison 1, nous l’avons terminée. La saison 2 est tournée et va sortir, et nous envisageons maintenant le feu vert pour les saisons. 3 et 4. Et je pense que nous les filmerions peut-être ensemble, et ce serait la fin. »

Créée par Graham Yost, Silo est une série dramatique de science-fiction basée sur la trilogie de romans de l’auteur Hugh Howey – Wool Silo en VF), Shift (Silo : Origines en VF) et Dust (Silo : Générations en VF). La série se déroule dans un futur dystopique où une communauté existe dans un silo souterrain géant comprenant 144 niveaux, suivant Juliette Nichols (Ferguson), une ingénieure qui se retrouve mêlée aux mystères de son passé et de son présent. Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Avi Nash, Rick Gomez et Chinaza Uche complètent le casting principal.

La première saison de Silo comprenait 10 épisodes, diffusés chaque semaine sur Apple TV+ du 5 mai 2023 au 30 juin 2023. Une deuxième saison a été commandée et le tournage a commencé en juin 2023. Après avoir suspendu la production en raison de la grève de la SAG-AFTRA, le tournage a repris en décembre et s’est terminé en mars 2024.

En attendant d’avoir une date de diffusion pour la saison 2 et des nouvelles pour le renouvellement, la saison 1 de Silo est à voir sur Apple TV+.

