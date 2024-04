Joker Folie à Deux : Lady Gaga et Joaquin Phoenix en musique (trailer)

Découvrez la première bande-annonce du film musical Joker Folie à Deux, avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar, revient dans le rôle du super-vilain emblématique de DC, Joker, dans la première bande-annonce de la prochaine suite de DC, Joker Folie à Deux, dévoilée durant le Cinemacon à Las Vegas.

Joker : Folie à Deux voit l’arrivée de la star de A Star is Born, Lady Gaga, dans la mêlée. L’artiste est prête à jouer le rôle de la méchante de Batman, Harley Quinn, apportant sa voix puissante au monde de DC et transformant la suite du Joker en comédie musicale.

La bande-annonce commence avec Arthur Fleck (Phoenix, qui évolue vers la menace de Gotham City) dans une cellule de l’asile d’Arkham, où il aperçoit une autre patiente, Harleen Quinzel (Gaga), marchant dans les couloirs. Elle le repère plus tard à travers une porte alors qu’elle chante avec un groupe au piano. Ils semblent former un lien – suffisamment fort pour qu’Harleen persuade Arthur de sortir de leur confinement.

Sur une reprise de la chanson « What the World Needs Now Is Love », les images suivantes montrent le couple dansant au clair de lune, tandis qu’Arthur porte son maquillage de clown emblématique. On voit également Harley monter les escaliers d’un palais de justice pendant que des hordes de manifestants lui crient dessus, des explosions et un plan particulièrement obsédante de Harley dessinant les lèvres rouge vif caractéristiques du Joker sur une vitre la séparant du Joker.

Phoenix et Gaga seront rejoints par Zazie Beetz, qui reprendra le rôle de Sophie Dumond, ainsi que Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey.

Réalisé par Todd Phillips, Joker Folie à Deux sort le 2 octobre.

Joker Folie à Deux – Bade-annonce VF

Joker Folie à Deux – Bade-annonce VOST