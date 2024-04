Ballerina : Le caméo de Keanu Reeves en John Wick révélé à la CinemaCon

Les premières images de Ballerina dévoilées à la CinemaCon ont révélé le caméo de Keanu Reeves en John Wick.

La CinemaCon qui s’est tenue la semaine dernière a permis aux professionnels du cinéma (et certains fans chanceux) d’avoir des avant gout de plusieurs films à venir, y compris Ballerina le spin-off de la saga John Wick centré sur une danseuse tueuse incarnée par Ana de Armas.

Un premier trailer du film, pour le moment indisponible en ligne, a été révélé aux personnes présentes et la description des images confirme la présence de Keanu Reeves dans son rôle de John Wick.

Entertainment Weekly a fait un compte-rendu de la bande-annonce dévoilant les objectifs vengeurs de la ballerine nommée Rooney (de Armas) devenue tueuse. Son enfance kyu a été volée et la jeune femme compte bien se venger. Disciple du syndicat du crime présenté dans John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, la bande-annonce montrait Rooney combattant divers acolytes, utilisant un lance-flammes et rencontrant un nouveau personnage de l’univers de John Wick joué par Norman Reedus. Ce dernier lui dit qu’elle n’a « aucune idée de ce dans quoi vous venez d’entrer. »

La bande-annonce contenait également des apparitions des vétérans de la saga John Wick Anjelica Huston, Ian McShane et Lance Reddick (dans l’un de ses derniers rôles) avant que Rooney ne confronte John Wick (Keanu Reeves) lui-même, lui demandant « Comment puis-je commencer à faire ce que vous faites ? » À son tour, Wick répond simplement : « On dirait que vous l’avez déjà fait. »

Initialement prévu pour une sortie en juin 2024, Ballerina a été repoussé d’une année complète, soit en 2025, laissant sa place dans les salles au prochain remake de The Crow de Bill Skarsgård.

Selon McShane, ce choix était dû au fait que Ballerina tournait de nouvelles scènes, avec la plupart des stars de la franchise et le réalisateur Chad Stahelski revenant pour garantir que sa qualité de film d’action reste forte. Comme McShane l’a expliqué, « ils doivent le protéger. Parce que Keanu est également dedans, et cela se déroule entre John Wick 3 et John Wick 4. »

En dehors de Reedus, Gabriel Byrne jouera le principal antagoniste du film, tandis que David Castañeda et Sharon Duncan-Brewster ont rejoint le casting.

Ballerina sort en France le 4 juin 2025.

Source : EW / Crédit ©Lionsgate