Heroes Eclipsed : Un deuxième reboot en préparation

Le créateur Tim Kring prépare un nouveau reboot pour sa série Heroes.

Heroes va faire son retour…encore. Selon Deadline, Heroes : Eclipsed, une nouvelle itération de la série de science-fiction très populaire à la fin des années 2000, est en préparation par le créateur de la série originale, Tim Kring.

Toujours selon Deadline, le projet se déroule des années après les événements du final de la série originale et se concentre sur l’éveil de nouveaux Evos et la découverte de leurs pouvoirs qui vont leur changer la vie. Mettant en vedette des méchants familiers et de nouveaux ennemis qui tenteront une fois de plus de supprimer cette prochaine étape de l’évolution humaine, ce sera à ce nouveau groupe de héros de sauver le monde.

Cette nouvelle version vient après Heroes Reborn de 2015, le premier reboot de la franchise, qui a vu Jack Coleman reprendre son rôle original dans la série en tant que Noah Bennett. La série limitée de 13 épisodes a suivi un autre groupe d’Evos qui ont été ciblés par le gouvernement américain, qui les a accusés d’une attaque terroriste à Odessa, au Texas. Le final de la série s’est terminée avec l’équipe aux super-pouvoirs sauvant le monde d’une apocalypse induite par une éruption solaire et continuant à vivre une vie normale.

La série originale Heroes a été diffusée entre 2006 et 2010 sur NBC (TF1 en France) et suivait des inconnus dotés de capacités uniques travaillant ensemble pour sauver le monde. L’ensemble original comprenait Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Zachary Quinto, Sendhil Ramamurthy, Adrian Pasdar, Ali Larter, Leonard Roberts, Greg Grunberg, David Anders et Kristen Bell.

Bien qu’elles aient été un succès instantané, les saisons ultérieures de la série n’ont pas répondu aux attentes et ont depuis été fortement critiquées pour leurs intrigues trop ambitieuses.

Durant le press tour de Heroes Reborn en 2015, le créateur a commenté ce qui pensait être le gros problème de sa série : « Le plus gros piège a toujours été la quantité d’histoires que nous devions raconter », avait déclaré Kring à l’époque. « Notre commande [d’épisodes] était de 23 la première année, puis de 26 la deuxième année et de 25 la troisième année. Nous étions confrontés à une difficulté mathématique, à une bataille difficile. »

On imagine que cette nouvelle version aura moins d’épisodes par saison. Mais est-ce qu’un reboot de Heroes est vraiment ce dont la télévision a besoin en 2024 ? On attend de voir ce que ça donnera. Pour le moment, la série n’a pas de diffuseur mais selon Deadline, la nouvelle incarnation de Heroes, envisagée comme une série en continue, a été présentée à NBC mais aussi à d’autres streamers.

Source : Deadline / Crédit ©NBC