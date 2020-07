Frosty the Snowman : Jason Momoa pour une version live-action / animation

Jason Momoa est en discussion pour incarner Frosty the Snowman dans une version live-action.

Aquaman lui-même, Jason Momoa, est en négociations pour incarner Frosty the Snowman (Frosty le bonhomme de neige) dans un film pour Warner Bros. Il fera la voix de Frosty dans une version hybride qui mélangera live-action et animation. Framestore UK fera l’animation.

Momoa produira également le film avec Geoff Johns, Greg Silverman et Jon Berg de Stampede. David Berenbaum, qui a collaboré avec Berg sur « Elf« , est à bord pour scénariser le film.

« Nous savons que Jason est un véritable être humain rempli d’amour, de compassion et d’un lien profond avec Ohana … tout cela est l’esprit vivant de Noël et de Frosty », a déclaré Silverman.

Le personnage vient de la chanson de Noël populaire écrite par Walter Rollins et Steve Nelson, et enregistrée pour la première fois par Gene Autry et les Cass County Boys en 1950 après le succès d’Autry « Rudolph the Red-Nosed Reindeer ».

Momoa sera prochainement dans la saga de science-fiction Dune »de Warner Bros. dans le rôle de Duncan Idaho.

Source : Deadline / Crédit ©DR