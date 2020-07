Justice League : Ray Fisher accuse Joss Whedon de comportement abusif sur le tournage

Ray Fisher accuse Joss Whedon d’avoir eu un comportement abusif et inacceptable sur le tournage de Justice League

Récemment, Ray Fisher a dit qu’il retirait les propos positifs qu’il avait eu à l’égard de Joss Whedon mais il ne rentrait pas dans les détails du pourquoi. Cela laissait simplement entendre qu’il n’était en réalité pas d’accord avec Whedon et qu’il n’aimait pas le film.

Le réalisateur a été recruté pour superviser les reshoots quand Zack Snyder a dû démissionner en raison d’une tragédie familiale. Mais le film a pris une direction complètement nouvelle en son absence.

A l’époque, Ray Fisher a joué le jeu des médias et a fait la promotion du film sans rien dire,. Aujourd’hui, l’interptrète de Cyborg se lâche complètement et accuse Whedon de comportement abusif et inacceptable sur le tournage du film. Il accuse aussi les producteurs Geoff Johns et Jon Berg d’avoir cautionner ce comportement :

« Le traitement de Joss Whedon sur le plateau des acteurs et de l’équipe de Justice League était grossier, abusif, non professionnel et complètement inacceptable. Il a été activé, à bien des égards, par Geoff Johns et Jon Berg.

Responsabilité> Divertissement. »

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.

He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.

Accountability>Entertainment

— Ray Fisher (@ray8fisher) July 1, 2020