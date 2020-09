Justice League : Jason Momoa soutient Ray Fisher contre Warner Bros

Jason Momoa est le premier des acteurs de Justice League à apporter son soutien à Ray Fisher concernant les allégations contre le comportement toxique de Joss Whedon.

Ray Fisher a enfin le soutien de ses co-stars ou au moins l’une d’entre elles. Jason Momoa est le premier a apporté son soutien à son camarade dans sa guerre contre Warner Bros. Fisher a accusé Joss Whedon de mauvais comportement sur le tournage de Justice League et a également dit que les producteurs Geoff Johns et Jon Berg étaient au courant et n’ont rien fait.

Ces derniers jours, la situation a escaladée quand Warner Bros a rétorqué puis Fisher s’est défendu à nouveau. Warner dit que Fisher n’a pas coopéré avec l’enquêteur mais Fisher a apporté la preuve qu’il lui a bien parlé, mais n’est pas rentré dans les détails parce qu’il ne pense pas que l’enquêteur était complètement indépendant.

Jusqu’à présent, les autres acteurs de Justice League sont restés assez silencieux sur la question mais Jason Momoa s’est enfin exprimé. Il n’a pas dit grand-chose mais un simple # IStandWithRayFisher autrement dit « je soutiens Ray Fisher ». Il a posté cela dans une instastory avec la photo de Fisher.

Content de soutien de son camarade, Fisher a posté l’image sur Twitter.

On attend de voir si les autres acteurs de Justice vont se manifester et apporter leur soutien à Fisher.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros