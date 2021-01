Marvel : Un retour de Charlie Cox en Daredevil envisagé dans le MCU ?

Kevin Feige reste très vague sur un retour éventuel de Charlie Cox dans le MCU en tant que Daredevil.

La situation autour de Daredevil est aussi opaque que la vision du personnage. Depuis quelque temps, une rumeur annonce l’implication possible de Daredevil dans le MCU et il se dit que Charlie Cox reprendrait son rôle de la série Netflix. Cependant, rien n’a été confirmé à ce sujet même si les fans espèrent que ça arrivera.

Parlant de divers projets Marvel à venir avec Collider, Kevin Feige a évoqué la possibilité que Daredevil soit présent dans la suite du MCU. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il y avait une chance que Cox puisse revenir dans le rôle, Feige a offert cette réponse très vague à ce sujet.

« Je regarde tout ce qui s’est passé auparavant, que ce soit nos films, que ce soit les séries télévisées Marvel, en particulier, évidemment les bandes dessinées, les jeux vidéo, les dessins animés, tout cela est disponible comme source d’inspiration pour l’avenir de Marvel. C’est ainsi que fonctionnent les comics depuis de nombreuses années. Alors on verra. »

Feige ne donne absolument pas de réponse, il est extrêmement vague et ne fait pas référence à Charlie Cox. Ce commentaire fait suite aux propos de Feige qui a dit qu’il n’excluait pas la présence des Defenders dans le MCU après l’arrêt des séries Netflix, mais à aucun moment il dit qu’il fera revenir les mêmes acteurs.

Avec Daredevil, les autres séries Netflix Marvel incluent Jessica Jones avec Kristen Ritter, Luke Cage avec Mike Colter, Iron Fist avec Finn Jones et The Punisher avec Jon Bernthal. La série crossover The Defenders a également réuni plusieurs de ces personnages. Ces séries sont toutes considérées comme faisant partie du MCU, bien que Cox et les autres ne soient toujours pas apparus dans aucun des films ou séries Marvel en dehors de Netflix.

Etant donné la popularité des acteurs dans ces rôles, il est étrange que Marvel ne surfe pas dessus.

Source : Collider / Crédit ©Marvel/Netflix