Daredevil sera-t-il présent dans Spider-Man 3 alors que Marvel récupère les droits ?

Ce mois-ci, les droits de Daredevil reviennent sous le contrôle de Marvel Studios. Sera-t-il présent dans Spider-Man 3 ?

Deux ans après la fin de la série Netflix, les droits de Daredevil reviennent enfin sous le contrôle de Marvel Studios à la fin de ce mois de novembre, ce qui signifie que le MCU pourra enfin l’utiliser dans de futurs projets de films ou séries.

Les fans ont été déçus quand la série a été annulée par Netflix car beaucoup espéreraient toujours revoir la distribution originale. La nouvelle des droits coïncide avec le début de la production de Spider-Man 3, et la rumeur dit depuis longtemps que Matt Murdock apparaîtra dans la dernière aventure de Peter Parker. Est-ce donc juste une coïncidence ?

La situation des droits entre Marvel et Netflix est quelque peu spéciale. Alors que Marvel Studios a toujours conservé les droits sur la propriété Daredevil, ainsi que sur le reste des Defenders (Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist ainsi que The Punisher) l’accord initial entre Marvel et Netflix stipulait que si l’une des séries de super-héros était annulée, Marvel Studios devrait s’abstenir d’utiliser les personnages pendant exactement 18 mois après l’annulation des séries.

En raison de l’accord de Marvel avec le service de streaming, ils n’ont donc pas été en mesure d’inclure les personnages dans l’une de leurs séries ou films récents. Cependant, comme les fans le savent, Marvel maîtrise l’art de la planification à l’avance, il ne serait donc pas trop surprenant qu’ils aient déjà des idées en place sur la façon d’intégrer Daredevil (et les autres) dans des projets en cours, que ce soit sur grand écran ou sur Disney +.

Les fans des séries Marvel de Netflix aimeraient revoir Charlie Cox reprendre le rôle mais à ce stade, cela est peu probable. Pour le moment, Marvel n’a pas communiqué sur la présence de Daredevil ou aucun autre personnage des séries de Netflix. Et quand bien même ils seraient ajoutés aux films et séries du MCU, il y a peu de chance qu’ils reprennent les mêmes acteurs, même si Vincent D’Onofrio aimerait revenir en Kingpin.

Cela soulève la question : que devrait faire Marvel avec les personnages qui ont été précédemment adaptés par Netflix ? Le public voudrait-il voir les séries individuelles continuer sous une autre manière sur Disney +? Ou peut-être aimerait-il plutôt les voir intégrés dans les événements cinématographiques du MCU?

Bien sûr, il est probable que Marvel reboote éventuellement tous les Defenders lorsqu’ils décideront qu’il est temps. Jusque-là, Daredevil et le reste des séries sont disponibles en streaming sur Netflix.

Crédit ©Marvel/Netflix