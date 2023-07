Superman Legacy : Anthony Carrigan devient Metamorpho et James Gunn rassure les fans

Alors qu’Anthony Carrigan rejoint le casting de Superman Legacy en tant que Metamorpho, James Gunn se veut rassurant sur nombre de super-héros dans le film.

Anthony Carrigan revient dans l’univers de DC. L’acteur, qui vent tout juste d’être nommé aux Emmy Awards pour son rôle dans Barry, est annoncé au casting de Superman Legacy. Il jouera Metamorpho, alias Rex Mason, un personnage capable de transformer son corps en n’importe quel élément (pensez tableau périodique des éléments) .

C’est ici son troisième rôle DC puisqu’il a auparavant joué Victor Zsasz dans la série Gotham et Kyle Nimbus/The Mist dans la série The Flash. Il s’ajoute ainsi à une liste de super-héros qui ne cesse de croitre, ce qui inquiète certains fans.

Suite à l’annonce que Nathan Fillion, Isabela Merced et Edi Gathegi joueraient chacun des super-héros de DC dans le film, Gunn a écrit une réponse sur la plateforme Threads. « Je n’ai jamais utilisé un film pour mettre un autre film en place », a-t-il écrit. « Les personnages sont là parce qu’ils aident à mieux raconter l’histoire de Superman, pas pour que nous puissions mettre en place des projets séparés dans la franchise. Superman et Lois sont les protagonistes très clairs. »

Fillion jouera Guy Gardner, l’un des personnages connus sous le nom de Green Lantern, tandis que Merced et Gathegi joueront respectivement Hawkgirl et Mister Terrific. Tout ce beau monde rejoint David Corenswet, qui jouera le rôle-titre de Superman, et la star de La Fabuleuse Mme Maisel, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

Superman: Legacy sera le premier film de l’univers DC rebooté de Gunn, après la série animée Creature Commandos. Le réalisateur a donné quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, confirmant qu’il ne s’agira pas d’une histoire d’origine qui suivra Clark Kent découvrant ses pouvoirs. Le récit verra plutôt Superman essayer de s’attaquer à la dichotomie de ses héritages humain et kryptonien alors qu’il tente de comprendre sa place dans un monde où il est le dernier de son espèce.

Superman: Legacy devrait sortir en salles le 11 juillet 2025.

Source : THR / Crédit ©DC/WireImage