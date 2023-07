Supeman Legacy : Nathan Fillion sera Green Lantern ; Hawkgirl et Mr Terrific castés

Nathan Fillion sera Green Lantern dans Supeman Legacy et le film accueille aussi Isabel Merced en Hawkgirl et Edi Gathegi en Mister Terrific.

Superman ne sera pas le seul super-héros dans Supeman Legacy. Selon Vanity Fair, Nathan Fillion, collaborateur de longue date de James Gunn, fera une apparition en tant que Guy Gardner, l’un des Green Lanterns les plus charismatiques du Green Lantern Corps. De plus, Isabela Merced (Sicario: Day of the Soldado) a été choisie pour incarner Hawkgirl et Edi Gathegi (The Harder They Fall) jouera Mister Terrific.

Le trio rejoint le casting précédent de David Corenswet, qui jouera le rôle-titre de Superman, et la star de La Fabuleuse Mme Maisel, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, journaliste au Daily Planet.

Fillion a joué dans le premier film de Gunn, Slither en 2006, et a fait plusieurs apparitions dans le travail du cinéaste. Il est notamment apparu dans les films Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad de 2021. Il convient de noter qu’une série Green Lantern Corp est toujours en préparation, mais celle-ci se concentrera sur d’autres versions du super-héros à la lanterne verte, Hal Jordan et John Stewart.

Plusieurs personnages ont porté le surnom de Hawkgirl, bien que Shiera Sanders Hall, l’originale, soit peut-être la plus connue. Le personnage est apparu dans l’Arrowverse (Legends of Tomorrow), jouée par Ciara Renée. Son pendent masculin, Hawkman, incarné par Aldis Hodge, figurait en bonne place dans Black Adam. Il avait aussi été exploré dans l’Arrowverse aux côtés de Hawkgirl.

Quant à Mister Terrific, c’est un personnage que Gunn avait précédemment taquiné serait impliqué dans le nouvel univers DC. C’est un héros ancien champion olympique doté d’un intellect surhumain et utilise souvent les T-Spheres, des sphères de robots volants qu’il a inventées. Ils répondent à ses ordres et peuvent remplir de nombreuses fonctions. Il aussi eu son temps dans la série Arrow, incarné par Echo Kellum.

Si le film verra la présence de tant de super-héros, James Gunn se veut rassurant et promet que le film reste avant tout une histoire centrée sur Superman et Lois. Sur le nouveau réseau social Threads, il dit que ces personnages « entrent dans l’histoire que je raconte. L’histoire est prioritaire. »

Superman: Legacy sera le premier film de l’univers DC rebooté de Gunn, après la série animée Creature Commandos. Le réalisateur a donné quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, confirmant qu’il ne s’agira pas d’une histoire d’origine qui suivra Clark Kent découvrant ses pouvoirs. Le récit verra plutôt Superman essayer de s’attaquer à la dichotomie de ses héritages humain et kryptonien alors qu’il tente de comprendre sa place dans un monde où il est le dernier de son espèce.

Superman: Legacy devrait sortir en salles le 11 juillet 2025.

