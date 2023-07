Emmy Awards 2023 : Succession, Ted Lasso, The White Lotus, Last of Us – Les nominations

Découvrez les nominations des Emmy Awards 2023 avec Succession, Ted Lasso, Last of Us en tête des citations

Les nominations pour les 75ème Emmy Awards ont été annoncées cette après-midi par Yvette Nicole Brown (Community) et le président de la Television Academy, Frank Scherma.

Succession est en tête de ces nominations avec 27 citations au total y compris une nomination attendue pour le meilleur drame, ainsi que plusieurs nominations dans les catégories acteurs / actrices. Brian Cox, Jeremy Strong et Macauley Culkin pour Meilleur Acteur ainsi qu’Alexander Skarsgård, Alan Ruck et Nicholas Braun en second rôle. Chez les femmes, Sarah Snook a obtenu une nomination, tout comme J. Smith-Cameron.

Dans la course principale de la série dramatique, Succession affrontera d’autres succès de HBO, notamment House of the Dragon, The Last of Us et The White Lotus en plus d’Andor, The Crown et Yellowjackets. Quasiment tous les castings de The Last of Us et The White Lotus sont nommés soit en meilleur acteur/actrice, second rôle ou guest.

Pour la Meilleure Comédie, on trouve Ted Lasso, Barry, Only Murders in the Building, Abbott Elementary et La Fabuleuse Mme Maisel de retour dans la course, mais trois nouveaux joueurs entre en jeu : Mercredi, Jury Duty et The Bear.

La catégorie des séries limitées verra s’affronter Beef, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer, Daisy Jones & The Six, Anatomie d’un Divorce et Obi- Wan Kenobi.

Les 75e Emmy Awards sont prévus pour une diffusion dans la nuit du 18 au 19 septembre prochain sur Canal+. Cependant, avec la grève des scénaristes en cours et la possibilité d’une grève des acteurs imminente, cela pourrait changer si aucun talent n’est disponible pour participer à la cérémonie.

Emmy Awards 2023 – Les nominations principales

Meilleure série dramatique

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Meilleure comédie

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

La Fabuleuse Mme Maisel

Only Murder in The Building

Mercredi

Ted Lasso

Meilleure série limitée ou anthologie

Beef

Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & The Six

Anatomie d’un Divorce

Obi-Wan Kenobi

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsay, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharp, The White Lotus

Alexander Skarsgard, Succession

Meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Meilleur acteur dans une comédie

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La Fabuleuse Mme Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercredi

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Lizzy Caplan, Anatomie d’un Divorce

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Ali Wong, Beef

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Taron Egerton, Blackbird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

Meilleur acteur de second rôle dans une comédie

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Meilleure actrice de second rôle dans une comédie

Alex Borstein, La Fabuleuse Mme Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Meilleur acteur de second rôle dans une série limitée ou film

Murray Bartlett, Welcome to Chippendales

Paul Walter Hauser, Blackbird

Richard Jenkins, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee, Beef

Ray Liotta, Blackbird

Young Mazino, Beef

Jesse Plemons, Love & Death

Meilleure actrice de second rôle dans une série limitée ou film

Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendales

Maria Bello, Beef

Claire Danes, Anatomie d’un Divorce

Juliette Lewis, Welcome to Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & the Six

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever, Tiny Beautiful Things

Meilleur Acteur Guest dans une série dramatique

Murray Bartlett, The Last of Us

James Cromwell, Succession

Lamar Johnson, The Last of Us

Arian Moayed, Succession

Nick Offerman, The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard, The Last of Us

Meilleure Actrice Guest dans une série dramatique

Hiam Abbass, Succession

Cherry Jones, Succession

Melanie Lynskey, The Last of Us

Storm Reid, The Last of Us

Anna Torv, The Last of Us

Harriet Walter, Succession

Meilleur Acteur Guest dans une comédie

Jon Bernthal, The Bear

Luke Kirby, La Fabuleuse Mme Maisel

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Pedro Pascal, Saturday Night Live

Oliver Platt, The Bear

Sam Richardson, Ted Lasso

Meilleure Actrice Guest dans une comédie

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, Abbott Elementary

Judith Light, Poker Face

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso

Meilleur téléfilm

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Prey

Weird: The Al Yankovic Story