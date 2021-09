Matrix 4 : C’est bien Morpheus qui guide Néo dans le trailer de Resurrection !

Yahya Abdul-Mateen II confirme la reprise du rôle iconique de Morpheus dans Matrix 4

Hier Warner a dévoilé la bande annonce du très attendu Matrix 4 Resurrection. Une bande annonce tonitruante qui dévoile un peu plus d’éléments sur le quatrième opus de la saga Matrix, presque 16 ans après la sortie de Revolution.

Un trailer qui donne des indices sur les rôles des nouvelles têtes au casting au-delà de Keanu Reeves et Carrie Ann Moss. Ainsi, bien que cela ne soit pas confirmé encore, Neil Patrick Harris et Jonathan Groff semblent être des agents, Jessica Henwick, une rebelle de la Matrice…

Le seul qui a confirmé son rôle dans Matrix 4 est Yahya Abdul Mateen II. Si l’on a bien compris grâce à cette bande annonce qu’il reprenait le rôle iconique de Laurence Fishburne dans ce nouvel opus, celui du sacro saint Morpheus, guide spirituel et technique de Neo, son nom n’est pas prononcé dans la bande annonce.

Hors ce dernier a posté récemment une photo de lui en pleine action dans le film, avec les lunettes légendaires du personnage. En légende : « MORPHEUS #TheMatrixMovie »

Il est désormais acté que Laurence Fishburne, bien qu’il fût certain que ce dernier ne serait pas au casting, ne reprendrait pas ce rôle qui lui colle à la peau. Cependant Yahya Abdul-Mateen II semble incarner le personnage aussi fidèlement que possible à l’original.

Quant au changement de visages, il faudra attendre la sortie du film pour comprendre comment et pourquoi Morpheus ainsi que beaucoup d’autres personnages – fort à parier – ont changé de visage, quand d’autres ont simplement vieillis, comme nos héros.

Dans Matrix 4, on retrouvera aux côtés de Keanu Reeves et Carrie Ann Moss, un véritable casting de le casting de stars, avec de nouvelles tête mais aussi des vétérans de la Matrice : avec Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8) et Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Matrix 4 Resurrection est prévu en salle le 15 décembre prochain.

Crédit photo : ©Warner Bros