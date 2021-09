Matrix Resurrections : Neo de retour dans la Matrice ! (bande-annonce)

Découvrez la première bande-annonce du film Matrix Resurrections, quatrième volet de la saga de Lana Wachowski.

Elle est enfin là ! Après avoir fait ses débuts à la CinemaCon, la bande-annonce du film Matrix Resurrections est enfin disponible. Depuis hier, des images teasers circulaient mais la vidéo entière n’avait pas encore été dévoilé par Warner, c’est chose faite.

La description qui a été fait durant la CinémaCon est assez juste, Neo ne semble pas vraiment savoir ce qui se passe et pense être devenu fou face à sont thérapeute joué par Neil Patrick Harris. De retour dans la Matrice, il a l’air nerveux et complètement amnésique quand il croise une Trinity qui ne se souvient aussi de rien.

La bande-annonce de près de trois minutes, sous fond de « White Rabbit » de Jefferson Airplane, présente des séquences d’action saisissantes et tease la transformation de Neo en lui-même alors que des pilules bleues se déverse dans l’évier.

Yahya Abdul-Mateen II apparaît, incarnant un personnage qui ressemble beaucoup à une version plus jeune de Morpheus, disant à Neo qu’il est « temps de voler » avant de lui remettre une pilule rouge qui lui permet de se rendre compte que sa réalité n’est qu’une façade.

« Si tu veux la vérité, Neo, il faut me suivre », dit un nouveau personnage, interprété par l’actrice de Game of Thrones Jessica Henwick, qui semble être un autre soldat dans la lutte contre les machines.

Avec Reeves et Moss, le casting de stars comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix 4 Resurrections sortira en salles à partir du 15 décembre 2021

Matrix 4 Resurrections – Bande-annonce VF

Matrix 4 Resurrections – Bande-annonce VOST

Crédit ©Warner Bros