Kaamelott le film : Des posters intrigants et épiques et une date de sortie !

Après un an d’attente et des dates de sorties maintes fois repoussées le premier violet de la trilogie Kaamelott le film se dévoile en poster pour annoncer une date de sortie pour cet été ! 20 posters épiques à découvrir ci-dessous.

C’est peut être l’un des films les plus attendus de la décennie. Depuis la fin de la série médiévale épique d’Alexandre Astier, les fans trépignent à l’idée de retrouver Arthur, sa troupe de chevaliers aux bras cassés ainsi que ses ennemis, cette fois ci au cinéma dans le premier volet d’une trilogie qui clôturera les aventures mythiques du Roi Pendragon, revues et corrigées par Alexandre Astier depuis 2004.

Des posters colorés, épiques accompagnés de légendes tout en citations typiques des personnages illustrés, qui laissent entendre que Guenièvre a disparu, ou que Lancelot est plus démoniaque que jamais depuis son accès au pouvoir, ou une résistance mise en place avec celle de Mevanwi… ainsi que le grand retour attendu ou non du légendaire Arthur, en Bretagne, alors que ce dernier avait fuit et trouvé refuge à Rome après son suicide et avoir donné le pouvoir à son frère ennemi, Lancelot du Lac.

Des affiches dignes d’un blockbuster de fantasy à la hauteur des ambitions du réalisateur, qui présentent aussi de nouveaux personnages, incarnés par de nouveau acteurs, et même un certain… Sting ! Ainsi on découvre le visage de Guillaume Galienne, qui devrait être un compagnon d’Arthur à Rome comme le suggère sa légende, mais aussi un personnage sans citation, prénommé Furadja incarnée par Salwa al Hajri, au voile mystérieux laissant entendre une origine perse ou orientale, voire une prêtresse mystique du Moyen Orient, qui sait ?( Elle ne vous fait pas penser à une certaine prêtresse de la saison 2 de Game of Thrones à Quarth ? Le Cerveau si !). Clovis Cornillac sera un certain Quarto, un romain visiblement pas très commode… Et Sting… un Saxon. Logique.

Lancelot Le Roi Lot Quarto Le Roi Burgonde Alzagar Le Duc d’Aquitaine Léodagan Perceval Guenièvre Le Jurisconsulte Dame Séli Horsa Merlin Furadja Bohort Mevanwi Dagonet La duchesse d’Aquitaine Karadoc Arthur Pendragon Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Si certaines des ces images sont plus énigmatiques que d’autres, on se réjouit de revoir les visages de nos personnages préférés de la série, de Karadoc à Perceval, en passant par le Roi Burgonde (ARTHOUR COUIUILLERE), ainsi que Léodagan, Dame Séli, le Roi Lot, et ses célèbres citations latines…

De quoi nous donner l’eau à la bouche, après une première bande-annonce il y a un an qui laissait voir des images d’une rare beauté pour cet univers, avec des costumes plus élaborés et des décors à couper le souffle, et la bande originale disponible à l’écoute et à l’achat depuis plusieurs mois composée par Alexandre Astier, comme le veut la coutume.

Par contre aucune indications sur ces images partagées via l’instagram d’Alexandre Astier tout au long de la journée, sur une éventuelle date de sortie au fil des posts, qui a été malheureusement maintes fois repoussée à cause de la situation sanitaire, avant l’affiche du héros Arthur, qui annonce une sortie en salle pour le 21 juillet prochain.

Pour finir… Celui qui, bientôt, sera de nouveau un héros… Kaamelott – Premier Volet

le 21 juillet au cinéma Astier / Arthur#Kaamelott #KaamelottPremierVolet #KV1 pic.twitter.com/7gJBEeCkQC — Alexandre Astier (@AAstierOff) June 10, 2021

De quoi ravir les fans des premiers jours, et juste le temps de se refaire une intégrale de la série, pour le plaisir, avec une bonne assiette de fromton… Comme dirait notre bon vieux Karadoc !

Crédit photos : ©SND / Dies Irae