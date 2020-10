Kaamelott Premier volet : Découvrez les premières mélodies de la BO du film

Pour la première fois, Kaamelott a le droit à une bande originale pour le premier volet de la trilogie d’Alexandre Astier, avec une édition collector, disponible en pré-commande (teaser)

C’est peut-être l’un des films les plus attendus de cette dernière décennie mais aussi de l’année 2020 bousculée par le Coronavirus et le confinement : Kaamelott – Premier Volet. La suite des aventures du Roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde arrivera bien dans nos salles cette année, le 25 novembre, après avoir été repoussé alors qu’il devait sortir cet été.

Un premier film pour une trilogie qui clôturera la série Kaamelott, qui avait vu le jour en format court sur les écrans de M6 en 2005 avant d’évoluer au fil des saisons en série longue. Une série culte, avec ses 458 épisodes, des punchlines légendaires, des personnages iconiques, pour une légende pas comme les autres sortie de l’imaginaire de son créateur, Alexandre Astier.

Un créateur accompli, investi dans tous les processus de la création de Kaamelott : scénariste, réalisateur, producteur, compositeur, Alexandre Astier est l’un des rares cinéastes qui compose pour ses films.

Si jusqu’ici Kaamelott n’a jamais eu de bande originale officielle, les mélomanes et amoureux des mélodies particulières de la série seront ravis puisqu’à l’occasion de la sortie du film, une bande originale et annoncée et d’ores et déjà disponible en précommande avant sa sortie le 27 novembre 2020.

Composée et orchestrée par Alexandre Astier, elle réunit 115 artistes : l’Orchestre national de Lyon dirigé par Frank Strobel – avec qui le réalisateur avait déjà collaboré pour le LIVRE IX de la série Kaamelott ( comme on a pu le voir dans les bonus de l’intégrale de Kaamelott en Blu-Ray) – le Choeur de chambre Spirito (fait rare pour une bande originale), les solistes Cyril Dupuy (cymbalum), Gabriel Rignol (théorbe) et Astier lui-même sur de multiples instruments (piano, guembri, ghungroo, cajón, dholak, hulusi).

Une bande originale qui sera disponible en trois éditions, un coffret collector, double Vinyle, et format CD classique. Un premier teaser des enregistrements de la bande originale vient d’être mis en ligne, à découvrir ci-dessous. Cette annonce s’accompagne également d’une tracklist qui pourrait bien donner des indices quant à la direction de l’intrigue de cette suite (attention potentiels spoilers dans les titres).

Contenu du Coffret Collector : Double vinyle 180 g + CD, Kaamelott Sessions : Vinyle transparent du documentaire audio sur l’enregistrement de la bande originale (réalisation Bénédicte Schmitt – StudioSacàDos), une Feutrine Kaamelott pour platine vinyle, Partition manuscrite d’Alexandre Astier pour piano d’Arthur à la Tour, 3 photographies de l’enregistrement (format 24×30) par Fred Mortagne et un Livret 8 pages

Pour plus d’informations sur les coffrets et toute précommande : https://kaamelott-bo.store/

KAAMELOTT – PREMIER VOLET : Tracklist

1. Abordage en Mer Rouge

2. Le Péché de Lancelot

3. Sept Jours de Marche

4. Le Wadi

5. L’Augure de Fraganan

6. Hydromancie

7. Sous la Bretagne

8. Les Héros de la Résistance

9. Merlin le Cartographe

10. Marche Aquitaine

11. Furadja !

Cyril Dupuy – cymbalum

12. Une Clairière Près de Gaunes

Cyril Dupuy – cymbalum

13. Une Attaque Burgonde

14. L’Intrigante à Bouclettes

15. La Nouvelle Table Ronde

16. Les Jeunes Aventuriers

17. Léodagan et l’Arsenal

18. Les Ravins de la Mort

19. Mevanwi aux Geôles

20. Le Talent de Iagu

21. Kolaig l’Étrangleur

22. L’Épaule de Shedda

23. Robobrole !

24. Excalibur Morte

25. Arthur et les Musiciens

Alexandre Astier – guembri, ghungroo, cajón, dholak, hulusi

26. La Martyre

Cyril Dupuy – cymbalum

27. Arthur à la Tour

Alexandre Astier – piano

28. Une Autre Attaque Burgonde

29. Désenchevêtrement

30. Excalibur Noire

31. Juste Judex

Spirito – Choeur de chambre (Nicole Corti, direction)

32. La Mor le Roy Artu

33. Horsa !

Gabriel Rignol – théorbe

34. Prêts pour l’Aventure

Spirito – Choeur de chambre

Crédit photos : © 2020 Decca Records, un label Universal Music France.