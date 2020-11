Spider-Man 3 : Tom Holland doublement masqué (photo)

Tom Holland partage une première photo de production de Spider-Man 3 en costume et doublement masqué.

Alors que la production de Spider-Man 3 est actuellement en cours à Atlanta, en Géorgie, Tom Holland a partagé une première image de lui-même en costume depuis le plateau de tournage. On le découvre devant un écran bleu tout en prenant la pose.

En plus de son masque de Spider-Man, Holland porte également un masque de protection N95, qu’il mentionne dans sa légende : « Portez un masque, j’en porte deux … », dit le jeune acteur.

View this post on Instagram Wear a mask, I’m wearing two… A post shared by Tom Holland (@tomholland2013) on Nov 6, 2020 at 10:56am PST

Evidemment, cette image ne donne aucune information sur le film, mais c’est déjà ça à se mettre sous la dent pour les fans. Tout ce qu’on sait, c’est que la production est en route. Marvel Studios et Sony font de leur mieux pour s’assurer que rien ne fuit, d’autant plus que de nombreuses rumeurs circulent en termes de casting.

Il a été confirmé que Benedict Cumberbatch revenait en tant que Doctor Strange pour la suite, bien que l’on ne sache pas quelle sera l’ampleur de son rôle. Après avoir terminé ses scènes de Spider-Man 3 à Atlanta, Cumberbatch retournera au Royaume-Uni pour commencer à travailler sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En plus de Cumberbatch, Spider-Man 3 verra Jamie Foxx revenir en tant qu’Electro, un rôle qu’il tenait aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour. Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 sortira en décembre 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel/Sony