Marvel : J.K. Simmons a déjà filmé ses futures scènes, mais sont-elles pour Spider-Man 3 ?

JK Simmons a apparemment déjà filmé ses prochaines apparitions dans le MCU, mais est-ce pour Spider-Man 3 ?

J.K. Simmons a déjà tourné ses prochaines scènes de J. Jonah Jameson. L’acteur a révélé la nouvelle dans une récente interview et maintenant les fans se demandent pour quel film il a filmé.

Evidemment, Simmons n’a pas développé davantage sur le projet dans lequel il apparaîtra ensuite, mais beaucoup espèrent qu’il s’agit de Spider-Man 3, même si la production n’a pas encore commencé. Marvel Studios a tendance à prendre de l’avant sur certaines choses, il ne serait ainsi pas surprenant de savoir que Simmons a tourné beaucoup de choses supplémentaires sur le tournage de Spider-Man Far From Home.

Bien sûr, J. Jonah Jameson est un personnage lié à Spider-Man et on s’attend à le revoir dans cet univers en particulier. Cependant, le MCU regorge de films qui sont connectés les uns aux autres et il ne serait pas étonnant de le voir pointer son nez dans un autre film du MCU.

L’acteur explique : « Eh bien oui, [je serai de retour en J. Jonah Jameson] c’est la réponse courte. Il y a un avenir pour J. Jonah Jameson après une interruption de plusieurs années. Il est apparu très brièvement pour ceux qui ont été assez sages pour rester durant le générique de Far From Home … »

Il ajoute : « Il y a une autre apparition de JJJ dans la boîte, et d’après ce que j’entends, il y a un plan pour une autre. J’espère donc que JJJ continuera maintenant et pour toujours. »

En dehors de Spider-Man 3, on peut spéculer que Jameson apparaisse dans Morbius ou Venom 2, deux films qui sortiront l’an prochain. Evidemment, ils ne sont pas directement attachés au MCU – parce qu’ils sont uniquement chez Sony – mais si jamais les rumeurs sur la présence de Spider-Man se confirment, cela les rapprochera du MCU.

L’apparition de J.K. Simmons à la fin de Far From Home a surpris les fans de Spider-Man qui ne n’attendaient vraiment pas à le voir reprendre le rôle de J. Jonah Jameson.

Source : SiriusXM / Crédit ©Marvel