Doctor Strange in The Multiverse of Madness : Début de tournage imminent

L’équipe du film Doctor Strange in The Multiverse of Madness commence à arriver à Londres pour le tournage.

La photographie principale de la suite de Doctor Strange est sur le point de démarrer à Londres, alors que l’équipe du film commence à se rendre dans la capitale anglaise pour le tournage. Selon Murphy’s Universe la cascadeuse C.C. Ice, qui double à la fois Scarlet Witch et Black Widow, est arrivée sur les lieux.

Elle a récemment partagé une image sur les réseaux sociaux, révélant qu’elle était maintenant entrée dans une bulle d’isolement en préparation pour le film. Cela confirme qu’Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch, sera bien présente dans le film auprès de Benedict Cumberbatch.

@MsLizzieHill cc lizzies stunt double has arrived in England. Can tell by the look of it and the car steering wheel is on the right. Possibly for dr strange? pic.twitter.com/veCj14Z1Up — ᱬ Scarlet Witch ᱬ 🍓 (@WandasBoobs) November 1, 2020

Alors que le Royaume-Uni devrait être soumis à de nouvelles restrictions vers la fin de la semaine avec un nouveau confinement, beaucoup se demandent ce qu’il adviendra des productions cinématographiques en cours telles que The Batman. Il semble que pour le moment, il n’y aura plus de retards en ce qui concerne le Dark Knight et que Doctor Strange 2 va pouvoir commencer. Pour l’instant, les films sont encore autorisés à poursuivre leur production. Cependant, le gouvernement a averti que les choses pourraient changer si la situation sanitaire s’aggrave.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, pour une histoire qui sera liée à sa série Disney+ WandaVision qui débutera en décembre. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel