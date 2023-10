X-Men : Pas de Wolverine dans le film reboot du MCU ?

Une nouvelle rumeur annonce que Wolverine ne fera pas partie du reboot de X-Men actuellement en préparation chez Marvel.

Wolverine ne ferait apparemment pas partie de la formation initiale des X-Men lorsque Marvel Studios rebootera l’équipe de super-héros mutants pour l’univers cinématographique Marvel.

Selon l’initié Can We Get Some Toast « L’idée actuelle de reboot des X-Men dans le MCU ne comporte PAS Wolverine dans l’équipe. » Le scooper laisse également entendre que le plan du studio pour les mutants est lié au fait que Marvel « commence à pousser les X-Men si fort sur tous les supports, et continuera à les pousser jusqu’à ce qu’ils soient sur grand écran ».

Si cette rumeur s’avère vraie, elle contrastera fortement avec la série de films X-Men de 20th Century Fox qui mettait en vedette ou mentionnait Wolverine de Hugh Jackman dans presque tous les films.

The current idea to reboot the #XMen in the MCU does NOT feature Wolverine on the team…👀

There’s a reason why Marvel is starting to push the X-Men so hard across all mediums, and will continue to push them until they’re on the big screen. pic.twitter.com/SvQ8q5YoZL

— CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) September 30, 2023