X-Men : Le film du MCU commence à avancer après la grève des scénaristes

Alors que la grève de la WGA est terminée, Marvel Studios et Disney seraient enfin à la recherche de scénaristes pour un film X-Men.

Alors que la Multiverse Saga est toujours en cours, le public du MCU attend patiemment, depuis le teasing de Kevin Feige au San Diego Comic-Con en 2019, de découvrir ce que Marvel Studios a prévu pour les X-Men. Depuis que les droits du film sont revenus aux studios Marvel, les spéculations sont sans fin sur la date de sortie d’un film MCU X-Men.

Bonne nouvelle pour les fans, le film X-Men commence lentement (mais sûrement) à avancer. En effet, de nouvelles mises à jour sur le reboot dans le Marvel Cinematic Universe indiquent que la prochaine étape du projet est de trouver des scénaristes, alors que la grève de la Writers Guild of America est officiellement terminée.

Selon Deadline, Marvel Studios et Disney devraient commencer cet automne à rencontrer des scénaristes pour ce que le site appelle « leur film X-Men attendu », ce qui donne l’impression que le premier film basé sur les mutants du MCU se concentrera effectivement sur plusieurs X-Men plutôt que sur un seul personnage. Cependant, il semblerait qu’il n’y ait pas d’urgence pour pourvoir le poste car « la décision du scénariste sera probablement prise début 2024 ».

Bien qu’il y ait eu de nombreuses références aux mutants dans le MCU au cours des dernières années (Miss Marvel, Nandor), le fait qu’un film X-Men se rapproche enfin de sa réalisation est énorme pour Marvel Studios. Néanmoins, cela soulève la question de savoir quand ce film arrivera sur les écrans, car il y a plusieurs facteurs à prendre en compte.

Pour commencer, trouver le bon scénariste prendra un certain temps puis il ou elle devra se mettre au travail pour fournir un scénario décent. Après ça, il faudra trouver un réalisateur et bien évidemment, mettre le casting en place. Il ne serait pas choquant que Marvel Studios ait déjà quelques réalisateurs en tête pour le reboot de X-Men, mais la tâche la plus importante sera le casting.

En supposant qu’ils se concentrent sur les personnages principaux de X-Men, le recrutement de plusieurs acteurs pour un ensemble pourrait prendre un certain temps, comme c’est le cas pour le reboot des Quatre Fantastiques qui est actuellement en préparation. À ce stade, il serait logique que le film X-Men ne sorte pas avant 2026 ou 2027, faisant spécifiquement partie de la phase 7, qui se déroule juste après la Multiverse Saga.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel