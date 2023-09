DC: James Gunn n‘aura pas de « gardien de la chronologie » comme le MCU pour son DCU

James Gunn, patron de DC Studios, n‘aura pas de « gardien de la chronologie » comme le MCU pour son DCU.

On ne peut pas le nier, l’univers cinématographique Marvel est devenu une entité si tentaculaire que les fans ont désormais besoin d’un guide pour les aider à s’orienter dans la chronologie. Cela s’est présenté sous la forme d’un nouveau livre de Marvel Studios intitulé Marvel Studios « The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline », mais selon James Gunn, c’est quelque chose qui ne sera pas requis pour le nouveau DCU qu’il met actuellement en place.

Gunn a eu beaucoup d’expérience en travaillant avec Marvel Studios sur la franchise Les Gardiens de la Galaxie, et maintenant il apporte tout son savoir à DC Studios afin de redémarrer l’univers DC. Cependant, il fait les choses différemment.

En répondant à un commentaire d’un fan sur le réseau social Threads, Gunn a clairement indiqué qu’il éviterait l’un des plus gros reproches autour du MCU. On a demandé à Gunn si la DCU emploierait un « gardien de la chronologie » tel que celui qui serait chargé de tracer le parcours du MCU, ce à quoi Gunn a répondu :

« Moi et le reste de l’équipe (Chantal, Glanen et Jess, etc.), si c’est un poste chez Marvel, je ne sais pas qui est cette personne (je n’ai jamais discuté de quoi que ce soit avec elle), mais je suppose que c’est pour ça que je pense que [ Les Gardiens de la Galaxie] Vol 3 se déroule maintenant et tout le monde n’arrête pas de dire 2030 ou quelque chose du genre (je pensais DÉJÀ repousser les limites du fait que le grand-père [de Star-Lord] soit toujours en vie !). »

Il semble que Gunn espère éviter d’avoir à embaucher quelqu’un pour vérifier constamment la chronologie de son DCU, et surveillera de près la chronologie linéaire pour s’assurer que les choses ne deviennent pas aussi compliquées à suivre que leur homologue Marvel.

L’univers DC de James Gunn commencera par la série télévisée Creature Commandos, puis les choses continueront au cinéma en 2025 avec la sortie du prochain film réalisé par Gunn lui-même, Superman : Legacy.

Source : MovieWeb / Crédit ©DC