Marvel : Un employé chargé de maintenir la chronologie du MCU

La scénariste de She-Hulk révèle que Marvel emploie une personne pour maintenir la chronologie du MCU.

Parfois, il arrive un moment où une franchise est tellement grande qu’elle en devient un peu incontrôlable et peut avoir besoin de quelqu’un pour garder les choses en ordre – au mieux de ses capacités. Il semble que Marvel Studios ne fasse pas exception. Avec une foule de réalisateurs, de scénaristes et d’univers différents à affronter, il n’est pas surprenant que la société emploie quelqu’un uniquement pour suivre la chronologie en constante expansion de l’univers cinématographique Marvel.

Selon Jessica Gao, la scénariste de She-Hulk: Avocate cette personne était leur référence incontournable pour vérifier que tout s’emboitait bien dans le récit plus large de Marvel.

Avec chaque nouvelle série et film sorti par Marvel Studios, les fans se demandent où et quand les événements se déroulent dans la chronologie du MCU. Certains d’entre eux se sont récemment concentrés sur les débuts de She-Hulk grâce à son inclusion de Bruce Banner sous sa forme humaine et avec son bras guéri.

Bien sûr, comme vous vous en doutez, bien que certains détails aient changés depuis Avengers: Endgame d’une certaine manière, Gao a expliqué que tout s’intègre toujours correctement dans la chronologie MCU grâce à leur gourou MCU.

Dans une interview à The Direct, elle a déclaré : « C’est définitivement après – post- Endgame. Il y a en fait une personne de Marvel dont le travail consiste à tracer la chronologie de tout. Et nous avons beaucoup vérifié avec lui où se situe le moment. Et donc c’est … la série se déroule quelques années après Endgame. »

Avengers: Endgame contient un saut dans le temps de cinq ans entre ses scènes d’ouverture et le reste du film. Maintenant, la chronologie du MCU se déroule principalement vers 2024 ou après, et cela fonctionne dans le sens où la phase 4 consistait à gérer la façon dont les personnages impliqués dans Endgame ont fait face à la suite des événements.

She-Hulk: Avocate, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : The Direct / Crédit ©Disney+