Golden Globes 2021 : The Crown, Chadwick Boseman, Le Jeu de la Dame, Borat et Nomadland sacrés

Découvrez le Palmarès de la 78ème Cérémonie des Golden Globes 2021. Une cérémonie qui sacre une fois de plus la série The Crown pour sa saison 4, le Jeu de la Dame, Borat 2 aura été aussi récompensé, et Chadwick Boseman, avec un prix posthume.

Nouvelle année, nouvelle cérémonie des Golden Globes, deux mois avant les Oscars. Une cérémonie qui une fois de plus depuis l’apparition du Covid-19 et l’invention de la distanciation sociale, la découverte de l’application Zoom et les confinements, nous offre une remise de prix particulière, en visio-conférences hollywoodiennes et à production réduite mais un peu plus « bling » que les Emmys Awards 2020.

Une 78ème cérémonie des Golden Globes animée cette année par Tina Fey et Amy Poehler, de deux endroits différents, New York et Los Angeles, avec pour public non plus le gratin du Cinéma et de la TV Hollywoodiens, mais des personnels soignants et ambulanciers, invités pour célébrer leur dévouement alors que les USA – et le monde – traversent une crise sanitaire sans précédent depuis mars 2020.

Une cérémonie sans trop de vagues, qui a bizarrement récompensé les rares nommés issus de la diversité, alors que la Hollywood Foreign Press Association est vivement critiquée cette année pour son manque de représentation en son sein, ou régulièrement épinglée pour ses nominations qui favorisent rarement les noirs-américains, notamment, avec même des scandales de corruptions à la clé.

Des nominations qui avaient soulevées leur lots de critiques avec un snob sans précédent pour des œuvres qui auraient du y figurer pour leur qualité de production, ou la révélation de certains de ses acteurs, tant côté cinéma que télévision.

Des critiques qui ont été relevées par les Maitresses de Cérémonies de manière assez frontale sous couvert d’humour, comme le montre la vidéo de leur monologue d’ouverture ci-dessous.

Hosts Amy Poehler and Tina fey kick off the 2021 #GoldenGlobes pic.twitter.com/WiZypofugT — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

John O’Connor aura quand même eu un petit mot lors de la réception de son Globe pour son rôle du Prince Charles dans The Crown, pour les personnes isolées et à la détresse mentale en temps de Covid, de confinement et d’isolement, dans une cérémonie qui cette année ne sera pas nécessairement marquée par des engagés de la part des récompensés.

Le discours le plus poignant revient à l’épouse et veuve de Chadwick Boseman pour son rôle émouvant dans Le Blues de Ma Rainey. Une émotion exacerbée à la réception du prix pour son défunt époux disparu cet été du cancer, alors que ce dernier ne l’avait dit à personne. Un hommage qui ne manquera pas de décrocher quelques larmes.

Les larmes de la femme de Chadwick BOSEMAN qui reçoit, en son nom, le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique

pic.twitter.com/AzCOc9GOSA — Holy Séries (@SeriesHoly) March 1, 2021

Côté récompenses Cinéma, c’est la surprise Nomadland, qui repartira avec le prix de la meilleure réalisation, pour et Meilleur Film dramatique. La réalisatrice du film , Chloé Zhao, n’en revenait pas. Pour le moment le film n’a pas de date de sortie annoncée. Borat 2, sur Amazon Prime en France, aura aussi été acclamé côté comédie, avec une statuette pour Sacha Baron Cohen et le Prix de Meilleur film de comédie.

Côté série, bien évidemment The Mandalorian n’aura rien reçu pour sa seule nomination, car c’est encore une fois The Crown qui rafle la mise dans la catégorie dramatique, puisque sur 4 nominations pour sa quatrième saison, la série sera 3 fois primée, avec un prix pour Gillian Anderson, Josh O’Connor et Emma Corrin.

Bien évidemment, le Jeu de la Dame recevra son prix de Meilleur Mini-série sans surprise, ainsi que le prix de la Meilleure Actrice dans une mini-série pour Anna Taylor Joy. Des récompenses méritées pour la série phénomène de Netflix.

On notera que Schitt’s Creek raflera une partie de la mise côté comédie comme aux Emmy Awards, la récompense plus que mérité de Mark Ruffalo dans la catégorie Meilleur Acteur pour I know this much is true (à voir absolument si ce n’est pas déjà fait sur OCS en France) .

Golden Globes 2021 : le Palmarès

Cinéma

Meilleur Film dramatique

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Les Sept de Chicago

Meilleur Film Comédie ou Musical

Borat 2

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Meilleur Film en langue étrangère

Drunk – La Deuxième tournée

Minari

Deux

La vie devant soi

La Llorona

Meilleur.e Réalisateur ou Réalisatrice

Chloé Zhao, Nomadland

Aaron Sorkin, Les Sept de Chicago

Regina King, One Night in Miami…

David Fincher, Mank

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Meilleur scénario

Chloé Zhao, Nomadland

Aaron Sorkin, Les Sept de Chicago

Jack Fincher, Mank

Florian Zeller et Christopher Hampton, The Father

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Meilleure Actrice film Dramatique

Viola Davis, Le Blues de Ma Rainey

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Andra Day, Billie Holiday, une affaire d’état

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Meilleur Acteur Film dramatique

Chadwick Boseman, Le Blues de Ma Rainey

Gary Oldman, Mank

Riz Ahmed, Sound of Metal

Anthony Hopkins, The Father

Tahar Rahim, Désigné Coupable

Meilleure Actrice film Comédie ou Musical

Rosamund Pike, I Care A Lot

Kate Hudson, Music

Anya Taylor-Joy, Emma

Michelle Pfeiffer, French Exit

Maria Bakalova, Borat 2

Meilleur Acteur film Comédie ou Musical

Dev Patel, L’histoire Personnelle de David Copperfield

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

James Corden, The Prom

Sacha Baron Cohen, Borat 2

Andy Samberg, Palm Springs

Meilleure Actrice de Second Rôle dans un film

Glenn Close, Une ode Américaine

Jodie Foster, Désigné coupable

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, La Mission

Olivia Colman, The Father

Meilleur acteur de Second Rôle dans un film

Jared Leto, Une affaire de détails

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom Jr., One Night in Miami…

Sacha Baron Cohen, Les Sept de Chicago

Meilleur Film d’animation

Soul

En Avant

Le Peuple Loup

Voyage vers la Lune

Les Croods 2 Une Nouvelle ère

Meilleure bande originale

The Midnight Sky

Tenet

La Mission

Mank

Soul

Meilleure Chanson originale

« Fight For You, » Judas and the Black Messiah

« Speak Now, » One Night in Miami…

« Hear My Voice, » Les sept de Chicago

« »lo Si (Seen), » La Vie Devant Soi

« Tigress & Tweed, » Billie Holiday, une affaire d’état

Séries TV

Meilleure Série Dramatique

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Meilleure Série Comédie

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Meilleur acteur Série dramatique

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Matthew Rhys, Perry Mason

Al Pacino, Hunters

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Meilleure Actrice Série dramatique

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Sarah Paulson, Ratched

Meilleure Actrice – Série comédie ou Musicale

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey et son Incroyable Playlist

Lily Collins, Emily in Paris

Meilleur Acteur Série comédie ou musicale

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Nicholas Hoult, The Great

Ramy Youssef, Ramy

Don Cheadle, Black Monday

Meilleure Mini-série, Anthologie ou téléfilm

Normal People

Le Jeu de la Dame

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Meilleur Acteur Mini-série, Anthologie, Téléfilm

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Hugh Grant, The Undoing

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Jeff Daniels, The Comey Rule

Bryan Cranston, Your Honor

Meilleure Actrice Mini-Série, Anthologie, Téléfilm

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la Dame

Nicole Kidman, The Undoing

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Meilleur Second Rôle Féminin – Mini-série, série ou téléfilm

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Cynthia Nixon, Ratched

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Julia Garner, Ozark

Meilleur Second Rôle Masculin – Mini-série, série ou téléfilm

John Boyega, Small Axe

Donald Sutherland, The Undoing

Dan Levy, Schitt’s Creek

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Jim Parsons, Hollywood

